被綠毀婚被罵渣男！未婚妻肚子小孩不是他的…奇葩說：真愛重要還是血緣重要？

▲女方讓男方戴綠帽卻反嗆「渣男」，被網友笑「神邏輯」。（圖／取自pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友22日在臉書上分享文章，當中感嘆現在的渣男真多，但下一句話鋒一轉，竟質問「孩子不是你的就悔婚？」文中指出，一對情侶奉子成婚，但男方發現未婚妻肚裡的孩子不是他的，一氣之下悔婚走人，這種行為實在是渣男，「你要真愛她還在乎是不是親生嗎？」網友看到全傻眼，「真的是奇葩」、「頭都綠了還生個屁」，也有人發現「奇怪，竟然沒有女生來留言。」

網友將微信公眾號《山東魯能吧》的文章截圖轉貼臉書，原PO說，一名朋友因為懷孕而被兩家家長催婚，連日子都定好了，卻在結婚前2天被未婚夫發現「孩子不是自己的」，於是悔婚離開。針對戴綠帽的未婚夫，原PO卻認為對方是「奇葩」，分明是在為自己變心找藉口，「你要是真的愛她，還會在乎是不是親生的嗎？愛情重要還是血緣關係重要？」

請繼續往下閱讀...

▲有網友認為微信公眾號《山東魯能吧》該篇文章只是釣魚文。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

原PO還說，女孩子確實有做錯的地方，但人家願意結婚，就代表已經收心了，「人還不能犯個錯？」轉貼文章的網友也在臉書上戲謔地標上「不悔婚」、「負責到底」，引來許多男性網友留言。

留言幾乎清一色認為原PO的邏輯非常荒謬，「居然把不合理合理化」、「沒告妳詐欺就不錯了」、「渣男遠遠不及渣女」、「都這麼綠了還不能悔婚、什麼觀念」、「我笑了，謝謝」、「這三觀很棒」、「釣魚文啦」、「不要臉。」

也有眼尖的網友發現，留言絕大部分都是男生，「怎麼都只有男生留言」、「女孩們不留言是因為看不出問題嗎。」