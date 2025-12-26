　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

解除殺人犯電子監控！被高等法院打臉　法官：律師別為難我了

▲▼周仲鼎。（圖／記者許權毅攝）

▲台中洪男殺人案一審被判8年6月，法院主動撤銷洪男電子腳鐐遭高分院撤銷。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

去年9月間，台中霧峰洪姓男子，將受前女友李女委託前來討債的高姓男子殺死，國民法官今年11月依殺人罪判8年6月刑期，法官先前裁定被告洪不須接受電子腳鐐，檢方稱「令人費解」提出抗告成功，台中地院今天重新開庭，法官唐中興傳洪男到庭調查，洪男辯護律師要求不要再實施科控，唐中興追問手機監控可行性，甚至打岔說：「辯護人別再為難我了」。

【相關報導】反殺闖家討債男...姐弟戀前男友「7分鐘人生全變了」　判刑8年半

洪男先前就已經罕見獲20萬保釋，並停止羈押，恢復短暫自由身，只需配戴電子腳鐐、居家讀取器之科技監控，並且限制出境出海。但台中地院先前就認為，洪男提出正當防衛有合理性或可能情形存在，認為限制出境出海8月，足以擔保被告按期到庭，沒有要洪接受科技監控的必要。

中檢不服提出抗告，認為洪男遭判處8年6月刑期，終局定罪可能性提高，基於人性趨吉避凶，逃亡可能性大幅增加。
檢方說，法院竟主動撤銷科技監控，令人費解考量為何，僅以寥寥數字交代，全無實質論述，理由不備之瑕疵，請求台中高分院撤銷原裁定。

▲洪男一審被判8年6月，先前罕見獲交保。（圖／記者許權毅攝）

台中高分院也同意，認為與羈押相比，科技監控已經是輕微的強制處分手段，且洪男就是否實施科控，也表明「沒有意見」，衡量地院判處洪男5年以上重刑，裁定未就為何撤銷科控有具體說明，發回更裁。

台中地院今日傳洪男到庭調查。洪男與辯護人周仲鼎主張，洪有正當工作，固定居所於高雄六龜，無逃亡理由，也可提高交保金作為擔保，限制出境出海已經足夠，請求不要使用科技監控。

【相關報導】把闖家中惡煞殺掉！主張「堡壘原則」無罪　不算正當防衛理由曝

法官唐中興問，若使用手機監控、定時電子報到方式是否可行？周仲鼎仍認為，洪男無需使用科控，話還沒說完，唐中興就打斷稱：「辯護人不要再為難我。」要求若命洪男實施手機監控，仍不得接近港口機場，若因工作需求，須先向科控中心報告，但是否使用手機進行科控，待評議後書面裁定。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賣掉公司！老闆堅持發75億獎金　540名員工「每人爽領140
耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣
激情聖誕夜「解鎖新姿勢」出事了　腫成紫茄子嚇壞
政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制
開不到3年！　爆紅名店聖誕節熄燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北捷效應！彰化溪湖「全鎮大建醮」賴清德參香　維安全面升級

桃園美女參選人競選布條「被刺眼毀容」　犯嫌落網超瞎理由曝

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

嫌月薪2萬太少！大馬男淪運毒仔　爽遊泰國帶20kg大麻闖關被捕

87歲翁外出失蹤！全家找人驚見他趴臥水溝喪命　機車2輪朝天

廣達副理室內衝浪染阿米巴原蟲猝死　家屬求償1400萬吞敗原因曝

氣溫陡降！台中1天17人身體不適緊急送醫　8人無呼吸心跳

洪門牽線扯鈴教練當共諜！洩蔡英文過境美國行程　起訴求刑15年

台中堆出3萬立方米廢棄物！無良集團削2311萬黑心錢　104人起訴

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

LINE Pay Money支援7-ELEVEN餘額付款　加速布建日常支付場景

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

總預算卡關衝擊「國保生育補助打折」　一胎10萬只剩4萬

遭批影射韓國瑜撞死人「倒白為黑」　苗博雅：別編造再編造

日本無印良品乳液出包！狂飄腳臭、堆肥味　官方認了：可退費

呼吸道疾病高峰期來了　醫曝暖暖過冬5秘訣

1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

葉君璋幽默談徐若熙天花板「有看過101嗎？」　預告神秘投手接班

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

即／高雄女持刀闖保險公司　警衝現場壓制

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

台中一名周男為環保公司負責人，夥同媽媽、表弟組成非法廢棄物處理集團，在沙鹿承租土地，提供多加違法業者清倒廢料，高達3萬立方米、1000噸木材，賺取2311萬，檢方近日偵結起訴104人。

台中殺人犯電子腳鐐法官辯護人

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

