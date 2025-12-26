解除殺人犯電子監控！被高等法院打臉　法官：律師別為難我了

▲台中洪男殺人案一審被判8年6月，法院主動撤銷洪男電子腳鐐遭高分院撤銷。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

去年9月間，台中霧峰洪姓男子，將受前女友李女委託前來討債的高姓男子殺死，國民法官今年11月依殺人罪判8年6月刑期，法官先前裁定被告洪不須接受電子腳鐐，檢方稱「令人費解」提出抗告成功，台中地院今天重新開庭，法官唐中興傳洪男到庭調查，洪男辯護律師要求不要再實施科控，唐中興追問手機監控可行性，甚至打岔說：「辯護人別再為難我了」。

洪男先前就已經罕見獲20萬保釋，並停止羈押，恢復短暫自由身，只需配戴電子腳鐐、居家讀取器之科技監控，並且限制出境出海。但台中地院先前就認為，洪男提出正當防衛有合理性或可能情形存在，認為限制出境出海8月，足以擔保被告按期到庭，沒有要洪接受科技監控的必要。

中檢不服提出抗告，認為洪男遭判處8年6月刑期，終局定罪可能性提高，基於人性趨吉避凶，逃亡可能性大幅增加。

檢方說，法院竟主動撤銷科技監控，令人費解考量為何，僅以寥寥數字交代，全無實質論述，理由不備之瑕疵，請求台中高分院撤銷原裁定。

▲洪男一審被判8年6月，先前罕見獲交保。（圖／記者許權毅攝）



台中高分院也同意，認為與羈押相比，科技監控已經是輕微的強制處分手段，且洪男就是否實施科控，也表明「沒有意見」，衡量地院判處洪男5年以上重刑，裁定未就為何撤銷科控有具體說明，發回更裁。

台中地院今日傳洪男到庭調查。洪男與辯護人周仲鼎主張，洪有正當工作，固定居所於高雄六龜，無逃亡理由，也可提高交保金作為擔保，限制出境出海已經足夠，請求不要使用科技監控。

法官唐中興問，若使用手機監控、定時電子報到方式是否可行？周仲鼎仍認為，洪男無需使用科控，話還沒說完，唐中興就打斷稱：「辯護人不要再為難我。」要求若命洪男實施手機監控，仍不得接近港口機場，若因工作需求，須先向科控中心報告，但是否使用手機進行科控，待評議後書面裁定。