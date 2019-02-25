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淘寶買「負離子吹風機」！她開箱傻眼：我的槍呢　網驚：這能入境？

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▲▼洗頭,吹風機,頭髮,頭皮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲負離子吹風機正夯，是許多女性的最愛。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友稱，在淘寶買「負離子吹風機」，開箱後傻眼，「我的槍咧，把我的槍拿來！」但不少人看到後直呼，「這樣能通關嗎」？讓原PO又補充說明。

有網友24日在「爆廢公社」臉書社團轉發朋友的發文指出，朋友收到貨後興奮馬上開箱，「這殺小啊，附梨子吹風機，淘寶買貨有賺有賠，下單前請詳閱公開說明書。」

請繼續往下閱讀...

▼「附梨子吹風機」讓網友笑翻。（圖／翻攝爆廢公社）

淘寶買「負離子吹風機」！她興奮開箱傻眼：我的槍呢　網：這能入境？（圖／翻攝爆廢公社）

根據原PO貼出的照片，原來是一顆梨子加上吹風機，成了所謂的「負離子（附梨子）吹風機。」許多網友說，「這梨子違法，不能進國內」、「水果能這樣通關嗎」、「不要開玩笑喔，水果沒檢疫會有問題喔」、「你朋友應該是住大陸的吧⋯⋯水果不能入境的」、「附梨子，沒錯啊，只是他可能打錯字了啦」、「這老闆果然老實！附梨子」。

對此，原PO後來又補充說，「樓主聲明每日一笑有益身心，別太認真。」這也間接證實該文是「搏君一笑」。一名常在淘寶買東西的網友建議，「要買淘寶先看皇冠賣家、金牌賣家，其他不買；買東西要用銷量排序，低於一萬評價不買。每年買好幾萬，我就沒有買過瑕疵貨。」

根據規定，新鮮水果屬《植物防疫檢疫法》第13條之1應施檢疫物品，入境旅客未依《動物傳染病防治條例》第17條第2項規定申請檢疫者，應依第25條之1處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。海關呼籲，攜帶未經檢疫的生鮮植物入境時，應主動向海關申報以免受罰。

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關鍵字：負離子吹風機,爆廢公社,淘寶

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