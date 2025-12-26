嫌月薪2萬太少！大馬男淪運毒仔　爽遊泰國帶20kg大麻闖關被捕

▲小港機場示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在馬來西亞擔任客服的20多歲李姓男子，因不滿月薪僅約2萬元台幣左右，竟動起歪腦筋想賺快錢，受雇國際毒梟擔任「空中飛人」，他先到泰國爽玩7天後，帶著裝有市價近3000萬元大麻的行李箱，企圖闖關高雄小港機場。沒想到一落地就被海關識破「夾心行李」裡全是毒品，當場被逮，高雄地院審理後，依毒品罪判處他8年徒刑。

判決指出，這名李姓男子在馬國生活拮据，今年8月透過Telegram勾搭上暱稱「jackey」及「sky Zheng」的毒販，對方開出誘人條件，只要去泰國「接貨」送到台灣，就能現領5000美元（約16萬台幣）酬勞，且全程機票、食宿全由組織買單。李男經不起金錢誘惑，決定「拚一把」替自己加薪。

李男隨後搭機飛往曼谷，入住精品酒店，期間由毒梟提供零用金讓他盡情吃喝玩樂。29日當天，他在曼谷機場吸菸區與毒販交接一只神祕行李箱，隨即搭機前往台灣，李男本以為能神不知鬼不覺領到獎金，怎知行李箱一過X光機就現形，海關與警方在李男行李內發現異狀，開箱一搜，赫然驚見內藏38大包、總重近20公斤的二級毒品大麻，市價高達2900萬台幣。原本意氣風發的李男，見狀當場臉色發青。

高雄地院審理時，李男對犯行供認不諱，並主動供出上游名單企圖爭取減刑，法官考量他尚未拿到酬勞即落網，且有助於追查毒品來源，最終依法減刑判他8年有期徒刑，執行完畢後驅逐出境，全案可上訴。