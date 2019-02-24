蚵嗲1個40元！爸拿100紙鈔「被少找10元」傻眼　店家回嘴「有差嗎」嗆爆

▲原PO爸拿100給店家，對方卻少找錢。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

買東西被就地起價，一定讓人不是滋味。一名網友在臉書《爆廢公社》表示，一家人大年初四時去鹿港老街，「我阿爸就隨便找了一間賣蚵嗲的買」，攤位上則是標價一個蚵嗲40元。付錢時，原PO爸給了100元，沒想到店家卻「理所當然」地找50元，原PO爸詢問時，對方還回應「過年期間10元有差嗎？」讓人超傻眼。

原PO表示，他爸爸在排隊時看到前面一對情侶付錢，確實是付4個10元，「等到我阿爸付錢，因為沒有零錢，所以付一張100元，店家就理所當然的找50元」。原PO爸看到後便問「一個不是40嗎？」店家竟然回「過年期間，10元有差嗎？」

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原PO爸覺得不必要為10元和店家起爭執，就直接走掉了，「但是！我聽到這件事實在很賭爛，我有唸我阿爸說，就是有你這樣不計較的人，攤商才會亂來」。原PO在文中表示，他只是覺得，店家該賣多少就賣多少，「如果想亂算，大可以學XX大街不要標價，那我也可以付30元，說有差10元嗎？」

看到貼文後，其他人也紛紛喊扯「10個就賺100了」、「一個不計較是在放任攤販亂來」、「再買一個丟給他10塊，過年期間30塊有差嗎」、「傻眼，多凹那個10$ 會發財嗎」、「那幹嘛定價40」、「攤商那什麼態度跟邏輯啊」、「依照我的個性～～～我會回去要攤家退10元回來！不是捨不得10元！是覺得怎麼爸爸好欺負嗎！」

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