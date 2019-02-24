阿嬤抽屜翻出「獠牙暗器」愣住！內行一看...激推「是古董神器」秒洩年齡

▲剝瓜子器。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前在阿嬤的抽屜裡，發現一個不知名、外型像獠牙的白色器具，讓她不禁好奇，這究竟有何用處？許多人一看秒喊「是超好用的神器」；另外，有別於現在市面上改良過後的模樣，這個陽春版本勾起不少人的兒時記憶，也不禁直呼「糟了！不小心透露年齡。」

女網友在爆廢公社po文表示，「打開阿嬤抽屜，發現這個，廢友們知道這是什麼嗎？」只見這個白色的塑膠器具，有個盾牌形狀的底部，及兩個像獠牙的把手，有趣的設計讓人腦洞大開，不少網友開玩笑說，「原來阿嬤年輕的時候是魔法少女啊」、「這不是刺客武器嗎」、「夾爺爺的荔枝」、「阿嬤是吸血鬼」、「一種古早類暗器，好好收藏，以後很值錢」。

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▲很多人在年節的時候喜歡嗑點瓜子。（圖／記者李毓康攝）

事實上，這是以前買瓜子會送的剝瓜子器，只要將瓜子平放中間空隙，然後輕壓兩邊把手即可，但如果瓜子本身已經變形，可能就無用武之地了。

不少人一看到它，小時候的點滴秒浮上心頭，紛紛笑回「小時候阿公阿婆沒牙齒都用這」、「可以把瓜瓜的縫縫掰開」、「要控制力道，不能夾太大力，不然整顆碎掉沒得吃」、「好懷念」；另外，現在網上也有販賣很多改良版，顏色、材質也有不同選擇。

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