穿天山連南北疆22.13km！　「世界最長高速公路」隧道通車

記者廖翊慈／綜合報導

新疆交通版圖迎來重大里程碑。世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」26日正式通車，連同所屬的G0711烏魯木齊至尉犁高速公路全線投入使用，天山南北自此實現快速直連，原本需耗時數小時的盤山通行路段，縮短至約20分鐘完成穿越。

據《新華社》報導，烏尉高速是貫通新疆南北的重要交通動脈，串聯北疆城市帶與南疆城市群，並可透過京新高速、連霍高速等骨幹路網，連接京津冀、長三角、粵港澳大灣區及成渝地區，進一步打通中國東部經濟圈與中亞、亞歐地區的快速通道。相關人士指出，這條高速公路具備全天候、高效率與大運力特性，對國家能源、農產品等重要物資運輸安全具有關鍵意義。

天山山脈綿延約2500公里，長期成為新疆南北交通的天然屏障。烏尉高速通車後，烏魯木齊至庫爾勒的通行時間，將由原本約7小時縮短至3小時多，有效促進南北疆人流、物流與產業互通。當地企業也明顯受惠，有紡織業者表示，北疆原料過去運送至南疆需三、四天，如今一至兩天即可抵達，運輸與時間成本大幅下降。

烏尉高速全長324.7公里，歷時5年多建成，總投資達467億元。施工沿線地形極為複雜，橋隧比超過90%，部分僅11公里的路段便集中了14座橋樑與5座隧道，被形容為「在路上架路」。其中，天山勝利隧道是全線工程的最大難關，全長22.13公里，最大埋深超過1112公尺，需穿越16條地質斷層帶，同時面對高地應力、高地震烈度、高寒、高海拔與高環保要求等多重挑戰。

為突破極限，中國建設團隊在施工中引入多項創新技術，包括修建環保便道降低對生態的擾動、採用「三洞加四豎井」施工方案大幅壓縮工期，並投用中國自主研製的新型壓注式硬岩掘進機，有效提升施工效率。交通部門指出，該工程為山嶺地區超長公路隧道建設樹立了新的技術標竿。

隨著高速公路通車，沿線天山冰川、草原牧場、森林峽谷與戈壁濕地等多樣景觀，也為旅遊發展注入新動能。多名長期往返南北疆的駕駛員表示，未來「一日往返南北疆」將成常態，旅遊與客運需求有望持續攀升。

新疆交通主管部門指出，隨著更多穿越天山的重要通道相繼建成，南北疆商貿物流、文化旅遊資源的雙向流動將進一步加快，為絲路經濟帶核心區建設提供更加堅實的交通支撐。