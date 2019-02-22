陸商務部副所長：中美談判可能延長　還有很多「硬骨頭」要啃

▲中美磋商仍有許多議題需要探討。（圖／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中美磋商處於最後的衝刺階段，雙方都爭取在下（3）月1日前達成協議，外傳中方再作出多項讓步，包含提出每年額外採購總值300億美元（約新台幣9200億元）美國農產品。中國商務部轄下研究所副所長白明表示，中美雙方都希望能在限期前達成協議，但不排除談判時間延長，以換取更多時間解決一些較複雜的問題，「中方在市場改革上雖持開放態度，卻有明確的底線。」

商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，中美雙方上周在北京的談判中，已經針對雙邊經貿問題諒解備忘錄進行具體磋商，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡和實施機制等問題上深入交流，就主要問題達成原則共識。中國商務部發言人高峰則表示目前沒有更多訊息可以透露。

白明繼續說，中美經貿磋商已不局限於關稅等邊境措施，而是延伸到國內的體制機制、競爭環境、產業補貼等更廣泛的領域，這意味著在結構性改革領域，磋商面臨著不少難點，有很多「硬骨頭」要啃；對於符合中國改革開放方向的內容，中方持開放態度，但對於一些問題，例如限制中國製造業升級、發展高端製造業等議題，則是不能接受的。

白明提到，中國非常願意擴大美國高科技產品的進口，其中包含半導體的進口，但是常年以來，美國在高科技領域的對華出口管制愈來愈收緊，這是中美貿易產生巨大順差的一個重要原因。

他認為，中國願意在保證下游企業安全的前提下擴大農產品、能源、半導體等產品的自美進口，但美方不能以此要挾中國企業，對此中方也要保持一定的可替代性，不能被他國「勒脖子」。

白明也強調，中國從未刻意操縱匯率，中美出現貿易摩擦以來，中國主要是追求人民幣匯率的穩定，維護貨幣穩定是包括日本、歐洲央行在內都在做；所謂匯率操縱是讓人民幣貶值，這是美國不希望看到的，而中國央行所做的正是防止人民幣過快貶值，在這方面中美是容易達成共識的。