解放軍藉「台海衝突」練兵？　美專家：2049年前機率不大

▲專家分析，除非台海現狀出現重大轉變，否則解放軍2049年尋求戰爭的機率不大。（圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美媒曾分析，解放軍實力雖然快速增長，然而「缺乏戰爭經驗」可能成為未來衝突的決定性因素。部份專家提出，中國大陸或許會在周邊地區如東海釣魚島、南海島礁或台灣海峽發起軍事衝突，藉此練兵或驗證戰術理論。不過國際戰略研究所中國軍事專家諾文斯（Meia Nouwens）表示，除非台海現狀出現重大轉變，否則2049年前發生戰爭的機率不大。

據《防務新聞》報導，美軍與解放軍相比的最大差別在於，美國致力於學說、訓練、專業化的工作時間比較長，美軍在戰鬥人員的培訓和戰術理論上仍是優勢；諾文斯說，解放軍領導層意識到這些弱點，因此不斷在公開談話中提及改善訓練的必要性。

美國國防情報局（DIA）1月份發布的《中國軍力報告》指出，共軍與美軍的差距正大幅縮短，包含技術、經驗、指揮結構與人員訓練等各方面。專家分析，雖然這段成長期間很辛苦，但解放軍似乎已經決定如何發展的方向，雖然這還需要一些時間。「至於要多少時間？這很難確定但大部份人都同意，他們將在未來20年內改造成一支可以進行聯合作戰的部隊。」

美國國家亞洲研究局研究部資深副總裁坎豪森（Roy Kamphausen）則說，如果沒有直接參與軍事衝突，共軍可能永遠無法完全消除這一差距。不過諾文斯警告，「如果只因為共軍沒有參加過戰爭，就認為他們不會學習，這將是過分天真且錯誤的想法，他們目前已經開始投入大量資源來解決他們的弱點。」

諾文斯說，解放軍及其領導層密切關注從其他國家的戰爭中汲取的經驗教訓，包含美國在中東的經驗；此外，解放軍與其他軍隊之間的聯合演習，好比和俄羅斯的「東方-2018聯合軍演」，也被當作是和平時期的學習。

那麼中國是否願意參與未來20年的軍事衝突來驗證他們的戰術理論呢？諾文斯與坎豪森都不認為中國會在短期內尋求重大軍事衝突，「但是中國可能會選擇在其後院的小型軍事行動中有所發揮，例如與日本的釣魚島衝突，或是北京長期爭取的戰利品：台灣。」

▼解放軍曾在福建漳州進行陸空聯合搶灘登陸演練。（圖／翻攝自微博）

美國國防情報局官員表示，雖然解放軍已經能用巡航導彈摧毀台灣，但他們可能更傾向於進行跨海登陸戰，這將會是一個重要里程碑。坎普豪森表示，國防情報局的看法「非常值得關注」，這顯示出美國對共軍的長期觀點開始出現根本改變；不過他預測，中共目前將盡力避開與美國發生任何直接衝突，即使是在北京的區域勢力範圍內。

他說，正來情況下，在距離中國大陸較近的地方，可以想像中共海軍和陸基導彈系統可能會打擊或破壞美國海軍航母編隊打擊群，但中共也分析美國將可能強力反擊應對攻勢；「所以，中共為了自身發展目標，不會主動發起與美國的軍事對抗，因為這會讓他們的政權面臨風險。」

諾文斯最後說，中國構築區域強權的目標定在2035年，而2049年可以設想它將更是一個全球性的強權角色。「在此之前，除了潛在的台灣問題外，中國沒有理由讓他迫切需要成為與美國對抗的軍事對手。」