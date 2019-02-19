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通車12年鋼纜斷裂！網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」　路政署：目前安全

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▲▼香港深圳灣大橋。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港深圳灣大橋。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

連接香港的深圳灣公路大橋通車不到12年，傳出一條外置鋼纜折斷，初步估計原因是鏽蝕導致。近期更有網友利用外媒拍攝的照片分析，水平橋面中出現「下垂」情況，不過香港路政署署長陳派明指出，經過詳細檢查後，確定道路結構目前是安全的狀態。

香港網友在「香港高登」討論串中寫道，「從照片可見，深圳灣橋的中部明顯下垂，已經達到肉眼可以分辨的嚴重程度了，加上10年前從土木工程署的朋友得知該橋中國方面負責建築的部分沉降得非常厲害；另外，橋完成了以後整條橋一概由港方負責保養維修，所以維修費也非常貴，我看終有一天橋會斷開。」

不過也有香港網友反駁，「這座橋本來就不是平直的，設計上為了順應海流方向，因此橋面有蜿蜒的地方，從側面看起來中央部位高度當然比較低。」

▼深圳灣大橋。（圖／CFP）

▲▼ 深圳灣,深圳灣大橋。（圖／視覺中國）

目前已知的是，陳派明16日召開記者會表示，深圳灣公路大橋在設計時，已考慮到需要更換鋼纜，預留了足夠的安全係數，故少了一條鋼纜仍可以正常行車，「我們現時繼續請專家找出事故的原因，以及盡快更換鋼纜。」

陳派明指出，經檢查，其他鋼纜沒有發現任何異常情況，也確定沒有結構安全（問題），不過以謹慎為由，往香港方向道路（相關路段）的三條行車線現時已暫時封閉其中兩條（行車線），只留有一條行車線，「據我們的觀察，現時的交通狀況仍是暢順。」

深圳灣公路大橋橫跨深圳和香港之間的后海灣（深圳灣），全長4.77公里。香港段工程於2003年8月28日展開，整條大橋於2006年10月7日落成，於2007年7月1日通車。 該橋設計壽命120年，總投資約9.02億港元（約新台幣35億元）。

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關鍵字：深圳灣大橋,下垂,路政署,香港,鋼纜

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