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美中諒解備忘錄「6項議題」曝光　傳陸願大量購買美國貨

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習近平、彭麗媛伉儷與川普、梅蘭妮亞伉合影 。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美本周正在草擬6項諒解備忘錄 。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中美新一輪貿易磋商將於美東時間21日和22日在華府舉行，《路透社》援引消息指出，中美本周正在草擬6項諒解備忘錄，內容包含強制技術轉移與網路盜竊、知識產權、農業、服務、貨幣、雙邊貿易赤字削減，以及執法機制。外媒稍早曝光6項議題大綱。

強迫技術轉移及網絡盜竊方面，美國要求中國確保外國企業不會因為合資要求、不公平營商許可及其他形式的施壓，而被迫轉移技術。川普政府指控中方支持駭客盜取美國公司的商業機密，希望北京加強監管及起訴這些不肖分子。

知識產權部分，華府計畫要求中國加強法例及執法，打撃偷取知識產權及違反版權的行為；農業層面則是美國要求北京開放家禽、牛肉及其他農產品市場，同時讓糧食運送符合世界貿易組織規定，並加快新基因改造種子性狀的批准速度；另外，華府也尋求中方撤銷對乙醇和乾酒糟的關稅。

▼中美貿易戰休兵期限將在3月1日截止。（圖／CFP）

▲▼中美貿易戰。（圖／CFP）

服務方面，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）希望中方擴大開放金融市場，包含容許VISA及萬事達卡在中國營運，打破銀聯獨大局面；此外，川普政府將中國的工業補貼、大量規管、營商許可審批過程等令華企有不公平優勢的措施視為「非關稅貿易壁壘」，當中美方的首要重點是北京對「中國製造2025」10大核心領域的補貼。

最後貨幣議題上，美國要求中方維持人民幣匯率穩定，不要透過貶值抵銷華府關稅的影響。據悉，美中貿易戰休兵90天期限將於3月1日截止，川普先前指出，屆時如果無法達成協議，美國將把價值2000億美元中國商品的關稅從10％調高至25％。雙方目前也正在討論10項短期措施、大量購買對方商品，以改善中美貿易不平衡，不過詳情仍未公開。

值得一提的是，華府希望建立「貿易協議執行機制」，防止中方違反協議，一旦北京不遵守承諾，美國將恢復關稅措施。

►►路透：美中草擬「6項備忘錄+10項短期措施」解決貿易爭議

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關鍵字：中美貿易,貿易戰,諒解備忘錄,北美要聞

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