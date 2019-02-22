26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4年「變這樣」…反覆狂念：房間裡有壞人

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名空姐2015年在海南三亞的酒店7樓離奇墜樓，雖然手術後幸運撿回性命，卻失去原本姣好的容貌，大腦的損傷也讓她忘掉許多記憶。事隔近4年，這名空姐首次對外露面，但墮樓的原因和過程早已不記得，她只是反覆地說，「房間裡面有壞人，但想不起對方是誰。」

▼陳麗丹空姐已經忘了墜樓原因。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，目前26歲的陳麗丹曾是四川航空空姐，2015年5月26日清晨，在三亞玉海國際飯店7樓墜樓，昏迷近3個月後奇蹟生還，不料大腦受損嚴重導致失去記憶，容貌也變了樣。當地警方很快結案，認定陳女是自殺，全案沒有可疑之處；各大媒體則引述酒店職員工表示，陳女是自己爬出窗外後墜樓，推斷是為情輕生。

▼墜樓不僅讓陳麗丹毀容，也讓她的記憶喪失。（圖／翻攝自梨視頻）





不過之後也有傳聞說，有人想侵犯這名空姐，因此在飲料中下藥，使她產生幻覺，可惜陳女因為失憶，真正的原因恐怕無法得知。她的爸爸表示，「（我）幾次向辦理此案的三亞灣派出所詢問案件的調查結果，都沒有得到明確的答覆，警方沒有出具書面的調查結論」。至於是不是為情自殺的說，他則說女兒與男友關係非常要好，應該不太可能這麼做。

陳女的媽媽則表示，女兒墜樓後頭部鑲了超過300顆鋼釘和多塊鋼板，此事過了3年，陳麗丹喪失記憶，也記不得自己當過空姐。當陳女被問到自己現在和過去的樣貌分別，她充滿自信地回應，「沒有太大分別，感覺是一樣的…現在樣貌一樣好看」。

▼陳麗丹坦言，事故後什麼事都不記得了。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，有好心市民在2016年與陳女的老師、同學一起去探望她，設法讓陳女回憶並描述當時的情況，不過她卻只是反覆地說，「生活這麼美好，丹丹為甚麼要自殺？」、「房間裡面有壞人，但想不起對方是誰。」時至今日，她仍未能想起事件的來龍去脈。

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