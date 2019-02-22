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中美新一輪貿易談判　彭博社：陸擬每年增購300億美元農產

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▲▼美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判。（圖／路透）

▲第七輪中美貿易談判。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

最新一輪中美貿易談判於美東時間21日揭幕，兩國談判代表在華盛頓進行磋商。談判結束後將簽訂的「諒解備忘錄」內容一直是外界關注焦點，根據《彭博社》報導指出，有知情人士透露，中國提出每年增購300億美元（9237億新台幣）的農產品，包括大豆，玉米和小麥。不過，美國農業部長帕度（Sonny Perdue）表示，現在就評論中國在貿易協議中可能購買的數量還「為時過早」。

▲▼美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判，劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

▲劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

第七輪中美貿易談判，中方代表為中共中央政治局常委、國務院副總裡、習近平特使劉鶴領軍，美方則由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、梅努欽（Steven Mnuchin）出席，本輪高級別談判定於21、22日在華盛頓舉行，雙方團隊已於19日開始工作層面磋商。

有關談判簽署的「諒解備忘錄」牽動世界經濟局勢，因此成為關注焦點。21日《路透社》就有消息指出，中美正在草擬的諒解備忘錄，內容包含強制技術轉移與網路盜竊、知識產權、農業、服務、貨幣、雙邊貿易赤字削減，以及執法機制等6項議題大綱。

►►美中諒解備忘錄「6項議題」曝光　傳陸願大量購買美國貨

「諒解備忘錄」除了6項議題曝光之外，《彭博社》也報導，根據知情人士透露，增購美國農產品的建議將會列入諒解備忘錄，中國提出每年增購300億美元（9237億新台幣）的農產品，包括大豆，玉米和小麥；雙方也正在討論，要移除中國對美國乾玉米酒糟（動物飼料）實施的反傾銷及反補貼關稅，不過，目前仍不清楚備忘錄中是否會包括執行機制，但如中國未能滿足美方要求，華府很有可能會再加徵關稅。

▲▼中美貿易談判14日北京登場。（圖／路透）

▲劉鶴（右）與萊特海澤（左）。（圖／路透）

有關「中方增購美國農產品」的消息，美國農業部長帕度表示，現在就評論中國在貿易協議中可能購買的數量「為時過早」，「我不想提高期望」。

根據了解，第七輪貿易談判在艾森豪威爾行政辦公樓4樓東翼的印地安人條約廳（Indian Treaty Room）舉行，開幕式開始前，萊特海澤和姆努欽在印度條約廳門口迎候劉鶴；除了上述人員外，參加開幕式的還有多位重要成員。

中國方面包含中國人民銀行行長易綱，中國駐美大使崔天凱，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，國家發展改革委秘書長叢亮等。

▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

▲中美貿易談判氣氛比前幾次更輕鬆。（圖／美聯社）

美國方面則是美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow），總統貿易和製造業政策助理、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro），美國駐華大使布蘭斯泰（Terry Edward Branstad），副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish），商務部副部長卡普蘭（Robert Kaplan），貿易代表辦公室首席農業談判代表多德（Gregory Doud），農業部副部長麥金尼（Ted McKinny）。

現場人士指出，此次見面的雖然按照彼此約定沒有發言，但氣氛比上次要輕鬆不少，一向表情嚴肅的萊特海澤，這次表情輕鬆面帶微笑。據悉，劉鶴和萊特希澤還富有興致地一起抬頭，打量伸過來的麥克風；這些談判桌上的微妙變化，能看到中美兩邊對細節的重視正不斷提升。

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關鍵字：中美貿易談判,農產,劉鶴,諒解備忘錄,Robert Lighthizer,Steven Mnuchin,貿易戰

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