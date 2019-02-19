噁！公園河道驚見50死豬漂浮　全身腫脹發臭汙染水源

▲死豬漂浮在河面上。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

自2018年非洲豬瘟疫情爆發以來，中國已有超過一半省市區出現確診個案。廣西省柳州市都樂公園大門附近的河面上，18日突然出現近50隻大大小小的死豬，引起居民人心惶惶；魚峰區動物衛生監督所獲報後，立刻集結工作人員趕往現場清理，預計需要為期2天時間才可處理完畢。

綜合陸媒報導，公園管理處的工作人員表示，園方在17日巡查工作時並未發現這些死豬，推測是當天夜裡的一場大雨，讓這些死豬從上游河段衝到了公園區域。只見在距離公園大門約200公尺處的都樂河邊上，有一大批被竹竿圍住的死豬，這些屍體因為長時間河水浸泡，早已渾身腫脹腐爛，空氣裡更散發超濃惡臭。

公園管理處辦公室主任曾艷說，都樂河上游流經柳江區的百朋、進德等鄉鎮，下游部分河段從都樂公園旁邊流過，園方在展開日常巡查工作時，會對河面上的異常漂浮物有所留意。「死豬順水漂入公園河段的情況，往年也曾多次出現，但數量不多，『每次也就一頭兩頭』，一次漂來數十頭死豬的情況非常罕見。」

據悉，都樂河是都樂公園與周邊村莊之間的一條「界河」，上游則存在不少養豬散戶及中小型豬場，一些豬場用來排放豬糞豬尿的水管更直接接往都樂河。不過對於死豬飄到下游，村民矢口否認，「有不少養豬場是外地人到村裡租房辦起來的，本地村民一般不會隨意排放污水。」

▼相關單位正將死豬撈起，進行無害化處理。（圖／翻攝自微博）

部分居民則將此事推給更上游的養豬戶，「只要養豬，就難免會有死豬的情況出現，但是我怎麼可能把死豬丟到河裡去污染村民們的飲用水源？」柳江區水產畜牧獸醫局的相關負責人表示，因為沿河村落的養殖戶數量較多，加上丟棄死豬的行為比較隱蔽，工作人員在查找死豬來源時，會面臨相當大的困難，希望廣大市民能夠提供有效線索，對養殖戶亂扔動物屍體、亂排養殖污水的行為進行舉報。

魚峰區動物衛生監督所相關負責人則說，漂浮河面上的死豬將被打撈上岸，運送至專門的焚化場所，進行無害化處理。「養殖戶如果遇到禽畜死亡的情況，應當自行採取措施，作無害化處理；沒有條件自行處理的，可向有關部門求助，由專業機構上門收集，運送到指定場所進行無害化處理。」