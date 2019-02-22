第七輪磋商開幕會場曝光！　陸媒：空間更大「氣氛更輕鬆」

▲第七輪磋商開幕會場更寬大。（圖／翻攝自環球時報，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中美新一輪貿易磋商於美東時間21日和22日在華府舉行，據悉，中美本周正在草擬6項諒解備忘錄。開幕式後不久，現場照片開始在網路上瘋傳，除了可以見到現場與1月底談判相比，空間更加寬大外，雙方表情看起來也明顯輕鬆些。現場與會人士指出，這次氣氛比上次要輕鬆不少，一向表情嚴肅的萊特希澤（Robert Lighthizer）也面帶微笑。

綜合陸媒報導，此次會談會場挪到艾森豪威爾行政辦公樓四樓東翼的印地安人條約廳（Indian Treaty Room）舉行，開幕式開始前，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在印度條約廳門口迎候中國國務院副總理劉鶴；除了上述人員外，參加開幕式的還有多位重要成員。

中國方面包含中國人民銀行行長易綱，中國駐美大使崔天凱，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，國家發展改革委秘書長叢亮等。

美國方面則是美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow），總統貿易和製造業政策助理、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro），美國駐華大使布蘭斯泰（Terry Edward Branstad），副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish），商務部副部長卡普蘭（Robert Kaplan），貿易代表辦公室首席農業談判代表多德（Gregory Doud），農業部副部長麥金尼（Ted McKinny）。

媒體拍照環節依然是1分多鐘，開場見面會時依然對媒體沒有任何表態。現場人士指出，這次見面的時候，雖然按照彼此約定沒有發言，但氣氛比上次要輕鬆不少，一向表情嚴肅的萊特希澤，這次表情輕鬆面帶微笑。據悉，劉鶴和萊特希澤還富有興致地一起抬頭，打量伸過來的麥克風。

報導指出，會場所在的印地安人條約廳（Indian Treaty Room）歷史悠久，見證過美國歷史上許多重大事件。據說美國簽署布列敦森林協議（The Bretton Woods agreements），聯合國憲章（the United Nations Charter）等，都是在這個房間裡進行的。安排上的微妙變化，能看到中美兩邊對細節的重視正不斷提升。