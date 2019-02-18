「灌湯水餃」驗出含非洲豬瘟病毒　三全聲明：已全部封存

▲三全水餃。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

湖南省湘西自治州本月初曾檢測出三全「灌湯水餃」3份樣品含有非洲豬瘟病毒。三全食品18日稍早發表聲明指出，已第一時間將相關疑似批次產品從各銷售管道全部封存。另外，河南省政府已經派出由省畜牧局領頭的聯合調查組，分別趕往湖南、甘肅兩地，協助當地有關部門核查相關情況，三全食品對此回應，正積極配合相關政府部門的工作。

三全食品指出，公司擁有完整的食品安全生產和溯源體系，除了繼續要求豬肉合規供應商強化檢測檢驗外，也在進一步落實更好的檢測和控制非洲豬瘟的措施和辦法，並積極和政府部門配合，做好非洲豬瘟的防疫防控工作。公司層面上的應急措施還包含該企業「以總經理為組長的應急小組」，會時刻緊密關注動態。

▼三全聲明。（圖／翻攝自微博）

陸媒指出，近期大陸至少有11家業者包含三全、鄭榮、科迪、金鑼等40批次產品被驗出含非洲豬瘟病毒；中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅分析，「很大原因是速凍食品（急凍食品）行業的進貨查驗制度形同虛設。」

食品產業分析師朱丹蓬則說，雖然之前出現豬瘟疫情的只有少數幾個地方，但也足以引起相關食品企業的全面重視了，不能因為自己的産品不在疫區就心存僥倖，所有企業的相關産品都應該接受豬瘟病毒檢測。

中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續表示，「非洲豬瘟不是人畜共患病，並不會感染除了豬之外的其他動物，因此不影響食品安全」。此外，有關國家科研人員曾經將非洲豬瘟的病毒接種到犬、鼠、兔等10多種動物做感染實驗，均未發生感染。