你吃「元宵」還是「湯圓」？內行人揭5大差別　網：長知識了！

▲湯圓多為紅白兩色。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

今天（19日）是農曆正月十五元宵節，大家通常會按習俗吃上一碗「元宵」，享受幸福團圓滋味。不過冬至吃湯圓，元宵節也吃湯圓？同樣的東西吃2次，差別到底在哪呢？原來元宵和湯圓的原料雖然都是糯米粉，卻有5大不同之處，網友看完紛紛直呼「長知識了！」

內行人指出，元宵大多是用固體甜餡料，製作方式是把餡料切成小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中搖晃滾動，取出沾水後再放回竹篩繼續搖滾，動作重複7至10次直到粉末逐漸增厚，成為一顆顆圓球狀的元宵；湯圓則是用糯米粉加水揉成糰，再包入餡料後用手不斷搓揉成圓形，表面比較平滑、外觀形狀一致，加上糯米糰含有的水份較多，煮好的湯圓口感會比元宵還要軟Q黏口。

▼元宵需要運用竹篩不斷讓餡料裹粉。（圖／CFP）

另外，湯圓的餡料則是有素有葷，傳統冬至的湯圓多是常見的紅白二色湯圓，直接將糯米粉和水混合，沒有包餡就直接搓製，可搭配甜湯、糖水、鹹湯食用。時至今日，湯圓已經變成口味多樣的包餡湯圓，好比花生、芝麻、抹茶、豬肉等餡料包入糯米粉糰中。

除了口感外觀、餡料包法、製作方式不同外，湯圓煮後也多是清湯，但元宵煮後因為生糯米粉吸水而為「濁湯」；最後兩者儲存方式也不一樣，湯圓保存期限較久可以冷凍包裝，元宵則是現場製作當日售賣，需要盡速食用。網友看完表示，「原來我從來沒吃過元宵」、「一直以為元宵就是湯圓」、「滾元宵和搓湯圓，這樣最好記」、「兩個傻傻分不清」。

▼包餡湯圓成為冬至和元宵常見首選。（圖／CFP）

無論是冬至或元宵節，消費者往往是藉由購買市售的冷凍湯圓來慶祝節日。不過值得注意的是，元宵及湯圓都是糯米製品，再加上裡面的餡料，熱量可是相當驚然，加上不易消化，所以民眾注意不要食用過量，以免佳節「人更圓」！