多次約會都放鴿子！　「渣男友」怒邀已婚兄弟硬上她

▲遭到性侵的尤女事後機警逃脫報警。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者朱世凱／綜合報導

貴州省安順市一名許姓男子先前利用微信認識尤姓女子，兩人聊著聊著便成為「男女朋友」的網戀關係，不過許男多次邀約對方出遊都被「放鴿子」，因此懷恨在心，隨後他藉著一次與尤女開房後，竟特意邀請已婚的安姓朋友硬上女方。

▼許男（中）約尤女（右）開房間，事後還約安男（左）硬上女方。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，安順市開發區刑偵大隊偵查員劉朝良說，許男與尤女成為情侶後，「許男有幾次來安順找尤某的時候，被尤女放鴿子，因此有點懷恨在心想報復。事發當天許男就喊上他的一個朋友安男，從普定縣馬上開車來到安順找尤男，開完單人間以後許男就和尤女發生了性關係。」

他接著說，「事後許男就當著尤女的面表示，要叫他的朋友安男過來，意思就是說和她發生性關係，立即遭到尤女拒絕。許男過去把安男帶到尤某的房間之後呢，然後把門關上，返回之前開的雙人間；安男進入房間之後強行就與尤女發生性關係。」

▼渣男友邀請兄弟到房間，，然後把門關上。（圖／翻攝自梨視頻）

劉朝良最後說，當時尤女被性侵後想離開現場，卻被許男攔截，對方說要送她回家，「尤女發現不對勁，但是許男不停車，尤女當時就很害怕，就把衣服、手提包往車外面丟，並且說了一句『我的身份證在包裡面，你把我帶走，別人撿到我的東西肯定會報警』。」尤女趁機離開許男的車，並順利招呼到其他車輛，隨後告訴司機帶她到派出所報案。

警方調查後指出，許男與安男兩兄弟均是已婚狀態，目前已被逮捕歸案。網友看完紛紛表示，「現在腦子有病的人真多」、「涉嫌強姦，拘禁人身自由，蓄意傷害！要判重一點！」、「自己綠自己？」、「兄弟一起吃牢飯」、「祝妻離子散！」。

▼安男進入房內前畫面。（圖／翻攝自梨視頻）