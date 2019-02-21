深夜回家撞上陌生男！她手臂劇痛…一看「小血洞」　網嚇：3個月記得驗

▲少女手臂被陌生男戳出小洞（紅圈處）。（左圖／翻攝自臉書／盡在元朗，右圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

走在路上與陌生人相撞，手臂竟然就被戳了一個洞！香港一名少女表示，她近日深夜回家經過天水圍公園時，突然被一名陌生男子迎面碰撞，隨後感到左手臂有股劇烈刺痛感，才發現多了一個針孔狀的「小血洞」。多數網友除了表達關心外，也告知少女3個月後記得驗血，以免感染愛滋或其他疾病。

當事者表示，事發在19日深夜11點，她與朋友吃完宵夜後到天水圍公園散步，走到一半突然被一名陌生男迎面碰撞，「那個男的有回頭看我一下，說聲對不起後就繼續走了。」朋友一度以為少女被非禮，所以大聲喝斥，但是男子仍未停下腳步，逕自地離開公園。有目擊者告訴少女，「那個男生明顯是故意撞上妳的！」

朋友指出，當少女回過神後，感覺左手臂相當疼痛，沒想到一掀開衣服就看到被尖銳物品戳出的「小血洞」，「我朋友已經穿著長袖衫加外套，竟然還可以被戳穿一個洞。」受害者嚇壞之餘也立刻前往天水圍醫院求診並報警處理。網友看完後告訴少女，必須在3個月後再到醫院驗血，才能確定有否有因為傷口感染疾病或愛滋。

▼天水圍公園。（圖／翻攝自Google Map）

街坊鄰居對此事也議論紛紛，認為日後出入都要提高警覺。其中剛大學畢業的梁姓女同學說，事件在網路瘋傳，朋友也相互口頭告知，所以非常擔心，如果晚上要經過公園都會盡量繞道而行。元朗區議員李月民則說，發生「針孔刺人」事件恰逢元宵佳節，當晚他也有到公園賞燈，故對此感到十分驚訝，目前已要求增派保安人員巡邏。

醫生表示，若被受污染的針筒刺傷，有機會感染愛滋病、梅毒、破傷風及肝炎等，急診室醫生一般會替「被扎」的人驗血以確定是否受感染，如果高度懷疑針頭是愛滋病患用過，會開口服藥物給傷者，降低感染風險。