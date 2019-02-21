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快訊／中美第7輪貿易談判華府登場　劉鶴領軍與美代表會談

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▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

▲中美第7輪高級別經貿談判在當地時間21日登場。（圖／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

攸關美中貿易戰能否休兵的高級別經貿談判今天登場，美國當地時間2月21日上午，大陸國家主席習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、梅努欽（Steven Mnuchin）在美國白宮艾森豪威爾行政大樓共同主持第7輪中美經貿高級別談判開幕式。本輪高級別談判定於21、22日在華盛頓舉行，雙方團隊已於19日開始工作層面磋商。

▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

據新華社報導，雙方參加開幕式的主要人員包括大陸人民銀行行長易綱，大陸駐美大使崔天凱，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，國家發展改革委秘書長叢亮。

▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

美方派出的代表則為美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow），總統貿易和製造業政策助理、白宮國家貿易委員會主任納瓦洛（Peter Navarro），美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），副貿易代表格瑞斯（Jeffery Gerrish），商務部副部長凱普蘭（Gilbert B. Kaplan），貿易代表辦公室首席農業談判代表多德，農業部副部長麥金尼等。

▲劉鶴,中美貿易戰。（圖／CFP）

▲此次會談由大陸國務院副總理劉鶴領軍，與美代表繼續磋商會談。（圖／CFP）

美中貿易戰去年打得火熱，中美兩國元首去年12月初同意貿易戰休兵90天，至2019年3月1日為止。眼看三個月大限將至，雙方將在當地時間21、22日舉行第7輪的「中美經貿高級別經貿談判」。若中美雙方在貿易戰休兵大限的90天（3月2日零時）後無法達成協議的話，美國將對2000億美元中國商品的關稅稅率，從現在的10%提高到25%。

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關鍵字：中美貿易戰,副部級,商務部,貿易磋商,談判,經貿談判,劉鶴,萊特海澤,北美要聞

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