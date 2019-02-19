航空展彩排！印度2特技飛機空中「相撞墜毀」　驚悚畫面曝光

▲印度特技飛機墜毀。（圖／翻攝自ANI推特，下同）

記者朱世凱／綜合報導

印度空軍特技飛行隊「Surya Kiran」今（19）日傳出嚴重意外，2架飛機在班加羅爾（Bengaluru）排練時不慎相撞墜毀。據悉，3名飛行員中已有1人殉職，其他2名則順利彈射逃生送往醫院治療。

根據印度媒體報導，2年一度的印度航空展（Aero India 2019）即將在明（20）日展開，印度空軍特技飛行隊「Surya Kiran」表演一直是該展的重頭戲，沒想到如今卻發生墜機事故；2架飛機在上午11時50分左右不慎相撞，最後墜落在耶拉漢卡（Yelahanka）空軍基地，現場冒出濃濃黑煙。

消防單位表示，機上有3名飛行員，其中1人已經死亡，其他2人則受傷送往醫院救治。印度國防部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）僅表示知道這起事故，詳細原因並未進一步說明。報導指出，這場航展舉行時間為20至24日，為了表達美印軍事合作的密切關係，美戰機F/A-18E/F「超級大黃蜂」也會在期間展出。

▼印度空軍特技飛行隊「Surya Kiran」飛機。（圖／路透）