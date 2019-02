航空展彩排！印度2特技飛機空中「相撞墜毀」　驚悚畫面曝光

▲印度特技飛機墜毀。(圖/翻攝自ANI推特,下同)

記者朱世凱/綜合報導

印度空軍特技飛行隊「Surya Kiran」今(19)日傳出嚴重意外,2架飛機在班加羅爾(Bengaluru)排練時不慎相撞墜毀。據悉,3名飛行員中已有1人殉職,其他2名則順利彈射逃生送往醫院治療。

根據印度媒體報導,2年一度的印度航空展(Aero India 2019)即將在明(20)日展開,印度空軍特技飛行隊「Surya Kiran」表演一直是該展的重頭戲,沒想到如今卻發生墜機事故;2架飛機在上午11時50分左右不慎相撞,最後墜落在耶拉漢卡(Yelahanka)空軍基地,現場冒出濃濃黑煙。

消防單位表示,機上有3名飛行員,其中1人已經死亡,其他2人則受傷送往醫院救治。印度國防部長希塔拉曼(Nirmala Sitharaman)僅表示知道這起事故,詳細原因並未進一步說明。報導指出,這場航展舉行時間為20至24日,為了表達美印軍事合作的密切關係,美戰機F/A-18E/F「超級大黃蜂」也會在期間展出。

▼印度空軍特技飛行隊「Surya Kiran」飛機。(圖/路透)

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm