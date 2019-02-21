嘉義縣政府嘉義大學推動青年下鄉　體驗農村特色與文化

▲▼嘉義縣政府與嘉義大學推動青年下鄉，體驗農村特色與文化。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為改善農村日漸衰退的情況，嘉義縣政府與嘉義大學聯手推動大專生駐村培訓計畫，16日結束為期一星期農村培訓課程，嘉義大學為感謝縣府讓學生有機會到農村學習，特別致贈嘉義縣地圖及「嘉惠農村」匾額，期盼未來與縣府有更多產官學合作的機會。



隨著時代變遷及現代潮流衝擊，嘉義縣漸漸走入高度老齡化的趨勢，為了能強化農村生活及活力，縣政府與嘉義大學攜手推動駐村培訓計畫，將景觀學系學生引入新港鄉月眉社區成立工作坊，透過社區與學生間合作激盪出創新的思想，也特別讓學生參與社區一年一度的廟宇繞境，讓學生掌旗、扶轎及體驗三進三出儀式，體驗社區繞庄活動進一步瞭解台灣傳統宗教對農村的重要性。



縣長翁章梁表示，學生們透過一星期密集式走訪村落與農村體驗活動，讓學生親近土地並了解農民從事農作的辛勞，結合社區特色交趾陶產業，除了在學生在體驗交趾陶製作的同時，也協助社區運用交趾陶素材打造出社區特色地圖，讓學生從教室走向戶外，主動親近農村大自然，向下激起回鄉動力。



景觀系學生感謝縣府給予駐村計畫學習的機會，提供他們未來構思景觀設計時能納入更多農村素材，特別燒製社區在地文化特色的交趾陶，帶有嘉義縣地圖及嘉義縣花「嘉惠農村」匾額贈送給縣府，希望未來有更多合作能打造出嘉義社區的新亮點。