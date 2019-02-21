酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

▲鳳山酒吧老闆娘不堪警方上門壓力，爬上住家頂樓揚言跳樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一間酒吧因酒客鬧事，事後成為警方臨檢的重點，21日凌晨0時許，該酒吧林姓老闆娘爬上自家頂樓外牆揚言跳樓，更不斷大聲嘶吼「警方要她經營的店關門大吉」，甚至語出驚人「是韓國瑜交代的」。林女淒厲吶喊也驚動附近居民，警消獲報後立刻趕抵現場安撫，並拉起封鎖線、鋪設氣墊，耗費近3小時，林女最後終於態度放軟，警消見狀也立即將她拉進屋內，結束這場鬧劇。

警方調查，林姓女子在新興區經營酒吧，12日時酒客因口角衝突，演變成鬥毆事件，在過程中還有人遭到開車衝撞，被目擊民眾將畫面錄下並PO上網，事後更被媒體大肆報導，該間酒吧也因此成為警方上門臨檢的重點。（詳見新聞－講話太大聲慘被棍棒暴打＋開車狠撞 「高雄鋼鐵人」命大僅擦傷）

▲警消獲報趕抵現場拉起封鎖線及鋪設氣墊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

21日凌晨0時許，林女疑似不堪警方上門的壓力，爬上住家15樓的頂樓外遮雨棚揚言跳樓輕生，更不斷大聲哭喊「我沒有錯，這樣是要我怎麼養兩個小孩？」，甚至語出驚人表示是「市府交代、韓國瑜交待的」（指警方上門施壓）。

▲▼高雄鬥毆畫面曝光，男子遭撞彈飛還被繼續毆打。（圖／地方中心翻攝）

林女激動言論驚動附近居民，嚇得趕緊報警，警消獲報後趕抵現場，立即拉起封鎖線及鋪設氣墊，並不斷與林女親友安撫其情緒，最後在凌晨2時40分許成功讓林女態度放軟，警消也順勢將她拉進屋內，才終於結束這場驚險的救援任務。

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