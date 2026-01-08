新竹市跟進國中小營養午餐全免　高虹安：孩子是我最在乎的大事

▲新竹市跟進國中小營養午餐全免。（圖／高虹安臉書）



記者許力方／綜合報導

新竹市長高虹安跟進宣布，自115學年度起，新竹市國立及市立國中小學營養午餐將由市府全額補助，「讓愛加菜」盼藉此減輕家長負擔，同時提升校園午餐品質，讓孩子在安心用餐中健康成長。

市府每年投入逾6.1億元 補助金額全面調高

高虹安今（8日）晚間透過臉書表示，「孩子的健康與成長，是我最在乎的大事。」市府決定從制度面著手，全面推動營養午餐全額補助政策。市府每年將投入超過6.1億元經費，國小每餐補助金額由40元提高至60元，國中則由45元提高至65元，並同步將補助對象擴大納入國立中小學。

除提高補助金額外，高虹安指出，市府也將加碼1.07億元經費，用於採購「三章一Q」在地優質食材，確保食材來源安全可追溯，讓學童吃得營養又安心，不只是「吃得飽」，更要「吃得好」。

啟動午餐廚房升級2.0 強化食安與設備

在硬體面向，新竹市同步啟動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年編列逾1,000萬元，針對全市19座中央廚房進行設備汰換與作業動線優化，提升整體烹調效率與食安標準。高虹安強調，教育不僅止於課堂學習，健康同樣是城市發展的基石，未來市府也將持續推動營養教育，讓孩子在校園中感受到被重視與照顧的溫暖。