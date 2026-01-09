　
    • 　
>
地方 地方焦點

軍艦變身海上熊樂園　台南德陽艦推年度特展療癒又吸睛

▲德陽艦園區推出「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，將軍艦化身全台首座海上熊樂園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

泰迪熊迷、軍事迷與親子家庭有福了！台南市政府委外營運景點「定情碼頭德陽艦園區」，2026年推出年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，以深受喜愛的泰迪熊形象結合海軍文化，打造全台首座「海上熊樂園」，展期自10日起一路展至12月31日，陪伴民眾走過整個2026年。

台南市長黃偉哲9日親自出席開展記者會，邀請軍事迷、泰迪熊迷及親子家庭把握展期，登上德陽艦，體驗別具特色的海上主題展覽。

黃偉哲表示，自德陽艦進駐安平以來，園區陸續引入陸、海、空退役軍備，包括第一代M5戰車、S-2T反潛機及F-5A戰機，逐步發展成兼具軍事文化與觀光價值的熱門景點。此次泰迪熊主題特展展期長達一年，橫跨農曆年與情人節，預期將成為親子家庭、軍事迷與泰迪熊愛好者的全新打卡熱點。他也推薦，德陽艦園區緊鄰林默娘公園、港濱歷史公園及安億停車場，能與周邊景點串聯成完整旅遊動線，為安平觀光再添亮點。

文化局指出，德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化走進大眾生活。本次特展以「熊熊艦到你」為主題，透過療癒可愛的泰迪熊元素，打造沉浸式互動體驗，規劃多處趣味展區，邀請各年齡層遊客登艦，執行「最可愛的海上任務」。

園區也攜手台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台糖長榮酒店、台南雅樂軒酒店等飯店業者，推出「熊熊海上假期住宿專案」，串聯住宿與景點，打造「白天登艦、夜宿台南」的完整旅遊行程，吸引國內外旅客深入體驗安平風情。

市府補充說明，德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年移交我國海軍後服役28年，總航行浬數近30萬浬，曾執行多項重要任務，2005年除役後，2009年移泊安平港修復，成為全國首座由除役軍艦再利用的博物館型景點。

本次特展以「溫度 × 勇氣 × 冒險」為策展核心，將艦上空間轉化為「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動展區，並於艦前草坪設置大型泰迪熊造景，打造療癒又吸睛的拍照亮點，讓遊客在溫馨氛圍中，感受德陽艦承載的歷史榮耀與堅毅精神。

「熊熊艦到你」特展展期自2026年1月10日起至12月31日止，園區開放時間為每日上午9時至晚間7時（冬季至17時40分）。票價為全票100元、優待票80元，持身心障礙證明者本人免費，詳細資訊可上德陽艦園區官網或臉書粉絲頁查詢。

繼清代「甜蜜道路」重見天日，證實台南的道路不只歷史悠久，如今考古發現再添一筆重量級證據——原來台南的地底，還富含「武器鏽塊」。

台南市勞工局1／14辦失業者職訓招標說明會

台南消防勇奪內政部職安評鑑滿分「特優」

鐵馬行動倒數3天陳亭妃1／11騎完台南37區集結市政府

