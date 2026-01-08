慈濟基金會歡慶60周年　投縣12場歲末祝福贈福慧紅包紀念幣

▲慈濟60周年，草屯、南投辦理歲末祝福會慶祝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會今年邁入第60周年，南投縣慈濟人於歲末年終的1月3、4日在埔里、竹山、水里、南投、草屯等鄉鎮市舉辦12場歲末祝福感恩會，祈禱平安吉祥、天下無災、社會祥和、人心淨化。

慈濟草屯聯絡處在4日舉行4場感恩祈福會、南投聯絡處也舉辦2場，現場由靜思精舍德宿法師、德璔法師代表證嚴法師一一發送「福慧紅包」給與會民眾祝福，參與民眾絡繹不絕；竹山慈濟人也特別在921地震之後將近30年，在水里社區（水里國小）再度辦理大型歲末祝福，水里國小校長許秀勳大力協助提供場地、學校教職員支援，參與會眾、工作人員超過300人，場面相當溫馨。

慈濟基金會指出，今年歲末祝福主題為「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」，發放的「福慧紅包」預算源於慈濟創辦人證嚴法師的版稅收入，感恩長期護持慈濟志業之會員和志工，紀念幣正面印有慈濟「60週年」的Logo，代表慈濟行願一甲子、大愛行遍全球五大洲，反面是靜思精舍圖樣，說明靜思精舍是靜思法脈的源頭和慈濟宗門的精神指標，更是全球慈濟人心靈的故鄉。

縣長許淑華分別出席草屯、南投場次，表示今年是慈濟創辦60年的重要里程碑，走過一甲子以來見證慈濟的腳步及形象，遍及全臺及全世界，尤其證嚴上人的智慧也開啟很多人對佛法的信仰，也願意愛護地球、對週邊的人行善，這份大愛及智慧值得大眾學習。

各場感恩會現場除回顧慈濟年度耕耘足跡，草屯聯絡處外場也規劃各具特色的闖關遊戲互動體驗、DIY手作體驗、各社區農產蔬食護地球推廣市集、福滿門春聯結緣、咖啡香人文飄香話慈濟、供應平安麵蔬食等，讓會眾感受過年的歡喜氣氛；南投聯絡處外場則設立有14個攤位，衛教宣導、防詐宣導、愛心福緣店攤位、春聯揮毫區、竹筒回娘家、竹情茶香、惜福寳藏區、人間菩薩大招生、慈濟Line推廣區等，並邀請社區社團表演，宛如嘉年華會般熱鬧溫馨。