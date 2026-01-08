　
地方 地方焦點

慈濟基金會歡慶60周年　投縣12場歲末祝福贈福慧紅包紀念幣

▲慈濟60周年，草屯、南投辦理歲末祝福會慶祝。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲慈濟60周年，草屯、南投辦理歲末祝福會慶祝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會今年邁入第60周年，南投縣慈濟人於歲末年終的1月3、4日在埔里、竹山、水里、南投、草屯等鄉鎮市舉辦12場歲末祝福感恩會，祈禱平安吉祥、天下無災、社會祥和、人心淨化。

慈濟草屯聯絡處在4日舉行4場感恩祈福會、南投聯絡處也舉辦2場，現場由靜思精舍德宿法師、德璔法師代表證嚴法師一一發送「福慧紅包」給與會民眾祝福，參與民眾絡繹不絕；竹山慈濟人也特別在921地震之後將近30年，在水里社區（水里國小）再度辦理大型歲末祝福，水里國小校長許秀勳大力協助提供場地、學校教職員支援，參與會眾、工作人員超過300人，場面相當溫馨。

▲草屯、南投喜迎2026年慈濟60，縣長許淑華出席歲末祝福會祈平安吉祥。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯、南投喜迎2026年慈濟60，縣長許淑華出席歲末祝福會祈平安吉祥。（圖／南投縣政府提供）

慈濟基金會指出，今年歲末祝福主題為「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」，發放的「福慧紅包」預算源於慈濟創辦人證嚴法師的版稅收入，感恩長期護持慈濟志業之會員和志工，紀念幣正面印有慈濟「60週年」的Logo，代表慈濟行願一甲子、大愛行遍全球五大洲，反面是靜思精舍圖樣，說明靜思精舍是靜思法脈的源頭和慈濟宗門的精神指標，更是全球慈濟人心靈的故鄉。

▲草屯、南投喜迎2026年慈濟60，縣長許淑華出席歲末祝福會祈平安吉祥。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華分別出席草屯、南投場次，表示今年是慈濟創辦60年的重要里程碑，走過一甲子以來見證慈濟的腳步及形象，遍及全臺及全世界，尤其證嚴上人的智慧也開啟很多人對佛法的信仰，也願意愛護地球、對週邊的人行善，這份大愛及智慧值得大眾學習。

各場感恩會現場除回顧慈濟年度耕耘足跡，草屯聯絡處外場也規劃各具特色的闖關遊戲互動體驗、DIY手作體驗、各社區農產蔬食護地球推廣市集、福滿門春聯結緣、咖啡香人文飄香話慈濟、供應平安麵蔬食等，讓會眾感受過年的歡喜氣氛；南投聯絡處外場則設立有14個攤位，衛教宣導、防詐宣導、愛心福緣店攤位、春聯揮毫區、竹筒回娘家、竹情茶香、惜福寳藏區、人間菩薩大招生、慈濟Line推廣區等，並邀請社區社團表演，宛如嘉年華會般熱鬧溫馨。

慈濟基金會歡慶60周年　投縣12場歲末祝福贈福慧紅包紀念幣

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

【感覺罵得很髒】奈良鹿走來發現沒鹿餅　當場狂叫轉身走人XD

