深化性別平等意識　台東警走入基金會宣導性平法規

▲東警深入機構宣導數位性別暴力防治。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升第一線照護人員對性別平等及性別暴力防治議題的認識，台東縣警察局婦幼警察隊日前受邀前往「財團法人台東縣私立家立立社會福利慈善事業基金會」，辦理性別平等與數位性別暴力防治宣導活動。由隊長余麗娟及警員張秀雯擔任講師，針對基金會職員及照護人員進行專題說明，內容涵蓋性影像防制、兒少性剝削防治及性平三法相關規定，協助第一線人員建立正確法令觀念。

警方指出，宣導過程中除說明性別暴力防治相關法律規範外，也結合近期詐騙案例，提供防詐知識與因應方式，讓照護人員在面臨可疑或危險情境時，能以正確方式求助與查證。活動現場透過問答互動與實務討論，氣氛熱絡，反應熱烈。

隨著網路科技快速發展，數位性別暴力案件逐年增加，宣導內容也特別著重於「數位性別暴力」與新型態詐騙手法的辨識與預防。警方透過時事案例解析、播放宣導微電影，並與學員互動討論，傳達「性私密影像遭散布時的正確應對方式」，引導參與者牢記「二不三要」原則。「二不」為不刪除、不聲張；「三要」則是要保留證據、要紀錄連結及散布者帳號等資訊、要向性影像中心提出申訴，藉此提升自我保護能力，避免身心及財產遭受侵害。

台東縣警察局表示，性別平等與平權已是社會共識，尊重多元性別角色與彼此尊重更是現代公民的基本素養。因應近年MeToo事件及性平三法補強修正上路，警方持續深入各機構與單位推動婦幼安全及性別暴力防治宣導，結合時事議題，協助民眾建立自我防衛觀念及緊急狀況的應變能力。

此外，警方也提醒，近期「幽靈包裹」詐騙手法再度升溫，民眾務必牢記未訂購的包裹不要領取、不加入陌生LINE客服帳號，如有任何疑慮，可撥打24小時服務的165反詐騙專線查證，共同守護財產安全，也建立正確的婦幼保護觀念。