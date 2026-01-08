　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

錄取率5.6％！　初等公務員考試1/10屏大開考　534人屏東應試

▲公務員初等考試屏東考區設在屏東大學。（圖／屏東縣政府提供）

▲公務員初等考試屏東考區設在屏東大學。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

115年公務人員初等考試將於1月10日舉行，考期為1日，屏東考場設於國立屏東大學民生校區（屏東市民生路4-18號）。本項考試全國共設有包括屏東在內等15個考區同步舉行，總應考人數為13,775人，公告暫定需用名額合計769名，預估平均錄取率約為5.6%，其中，屏東考區報考人數為534人。

屏東縣政府為服務屏東鄉親在地考生，繼114年起協助考選部於屏東設置公務人員初等考試考區後，115年考試特別選在國立屏東大學民生校區辦理，除彰顯屏東大學積極承擔社會責任，造福參與國考之在地學子，提供應考人完善、舒適及優質之國家考試試場，也藉此鼓勵更多青年及社會新鮮人投入公職行列。

縣府籲請應考人務必於考前至「國家考試網路報名資訊系統」下載考試通知書（考試通知書下載項目）。考前一日不開放查看試場位置，如欲瞭解試場配置，可於考試當日至試區公布欄查詢，或至系統「試區查詢」項下瀏覽。另為便利考生快速查詢，考試通知書已增設QR Code，掃描後點選試區即可查看試場位置。

屏東縣政府人事處特別提醒，應考人應攜帶國民身分證或其他足資證明身分之附照片證件；本次考試應試科目為測驗式試題，請自備2B鉛筆及橡皮擦。考試時不得攜帶任何無線電通訊設備進入試場，包括行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等。

如應試科目得使用電子計算器，請特別注意，自今年起考選部新增核定50款電子計算器，加計原可使用之70款，合計共120款。相關機型資訊可至考選部全球資訊網（www.moex.gov.tw）「應考人專區／作答注意事項／國家考試電子計算器措施」項下查詢，以免違規遭扣分處分。

考試期間校園內將開放考生停車位，惟試區周邊交通流量大，易發生壅塞，建議考生多加利用大眾運輸工具，並預留充足交通時間，以免影響進場應試。

另自112年起，國家考試期間原則上不開放陪考，僅限行動不便或懷孕之應考人，得事先提出申請，考試當日不受理臨時申請。經核准之陪考人員，請於考試當日出示陪考同意通知書及本人身分證件，以供試區人員查驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造「百年不溢堤」　桃園航空城埔心溪治理標準大躍進

最高3學分能領1.5萬元　桃園補助弱勢勞工在職進修學分費

「茶自點」進駐百貨旗艦店開幕　打造桃園最大中式新茶館

119消防節將屆　埔里唯一女性EMT-P街頭分享CPR口訣

善用科技推動客語普及　「桃園大客家」AI客語學習系統上線

慈濟基金會歡慶60周年　投縣12場歲末祝福贈福慧紅包紀念幣

水里147線拓寬工程開工　將打通烏溪線與濁水溪線路網任督二脈

錄取率5.6％！　初等公務員考試1/10屏大開考　534人屏東應試

新竹市跟進國中小營養午餐全免　高虹安：孩子是我最在乎的大事

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

打造「百年不溢堤」　桃園航空城埔心溪治理標準大躍進

最高3學分能領1.5萬元　桃園補助弱勢勞工在職進修學分費

「茶自點」進駐百貨旗艦店開幕　打造桃園最大中式新茶館

119消防節將屆　埔里唯一女性EMT-P街頭分享CPR口訣

善用科技推動客語普及　「桃園大客家」AI客語學習系統上線

慈濟基金會歡慶60周年　投縣12場歲末祝福贈福慧紅包紀念幣

水里147線拓寬工程開工　將打通烏溪線與濁水溪線路網任督二脈

錄取率5.6％！　初等公務員考試1/10屏大開考　534人屏東應試

新竹市跟進國中小營養午餐全免　高虹安：孩子是我最在乎的大事

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

地方熱門新聞

新竹市營養午餐全免　高虹安：最在乎孩子

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

桃園航空城打造「百年不溢堤」

「茶自點」百貨旗艦店開幕　打造中式新茶館

桃園補助弱勢勞工在職進修學分費

埔里唯一女性EMT-P街頭分享CPR口訣

投縣12場歲末祝福贈慈濟會眾福慧紅包

水里147線拓寬工程開工

「桃園大客家」AI客語學習系統上線

初等公務員考試1/10屏大開考　534人屏東應試

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃：台南孩子不能被剝奪

搶命不等血管！南市導入骨針輸液技術打造更快更穩救護網

屏東警打造最南端槍彈實驗室　升級鑑識量能

更多熱門

相關新聞

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

114年公務人員特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，於12月6、7、8日三日舉行，屏東縣設有考區，試區設於屏東縣立明正國民中學（屏東市大連路70號）。本項考試分三、四等考試，全國計有屏東等15個考區同時舉行，屏東考區應考人數計411人，公告暫定需用名額合計33名，預估平均錄取率為8%。

移民特考確定刪除身高限制　考試院會通過明年上路

移民特考確定刪除身高限制　考試院會通過明年上路

美和科大鄭怡娟　護理師國考榜眼

美和科大鄭怡娟　護理師國考榜眼

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？AI：本土化元素很強

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？AI：本土化元素很強

快訊／百年首見！國考證書院長簽名變這3字　

快訊／百年首見！國考證書院長簽名變這3字　

關鍵字：

公務員考試屏東考場國家考試電子計算器考試準備

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

全台最大「我家牛排」插旗高雄

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面