嘉義縣年菜「送暖溫馨我嘉」志工活動第7年　今年送1500份

▲▼嘉義縣政府「年菜送暖 溫馨我嘉」志工活動邁入第7年，今年送出1500份愛心年菜。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府420位員工響應「年菜送暖 溫馨我嘉」一日志工活動，31日上午由縣府廣場前集結出發陸續將1500份愛心年菜親自送到邊緣戶家裡，讓為生活打拚的弱勢家庭能在眾人祝福及協助下享受一頓豐盛的年菜，開心度過農曆年節。

縣府連續七年召募員工擔任一日志工，以實際行動關懷弱勢家庭，1500份由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮和民雄大士爺廟捐贈的愛心年菜，31日上午由局處員工領取後，在嘉義縣長翁章梁號召下前往18鄉鎮市，行前翁章梁特別叮嚀同仁注意行車安全。

「年菜送暖，溫馨我嘉~一日志工關懷到家」由嘉義縣慈善團體聯合協會承辦，希望平日埋頭公務的縣府同仁，能走出辦公室親身感受弱勢民眾生活的艱辛，以實際行動傳播關懷與愛。

翁章梁表示，最近天氣冷颼颼，但同仁們都用一顆暖暖的心送年菜，將愛傳播到18鄉鎮需要關懷的角落。

翁章梁在愛心年菜隊伍出發前，特別頒發感謝狀給地藏庵董事長黃俊森、奉天宮董事長何達煌、配天宮董事長黃清田和大士爺廟董事長蔡炳坤感謝狀，感謝4家宮廟寒冬送溫情，響應善行，讓弱勢民眾都能感受到社會各界滿滿的關懷，能過個幸福好年。