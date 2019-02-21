即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

▲殺害17直播主的廖晏霆。（圖／資料照／翻攝自當事人臉書）

記者楊佩琪／台北報導

27歲男子廖晏霆不滿女友，也就是17直播主邱喬琪分手後不願復合，藉酒意持刀闖入邱女住處，並5刀砍殺邱女將她勒斃。台北地檢署依殺人罪嫌提起公訴，廖晏霆強調並非預謀殺人，也曾下跪向邱女家屬請求原諒。台北地方法院21日上午一審宣判，廖晏霆被依殺人罪判刑15年，褫奪公權7年。

根據檢警調查，廖晏霆不僅為邱喬琪的粉絲，也是高中同學，2人交往3、4年。據親友表示，2人分手後，廖晏霆多次跑到邱女住處吵著要復合，但邱女不願意，廖男還因此騷擾邱女的父親，是鄰居、親友眼中頭痛人物。

2018年5月28日晚間，警方接獲邱女的友人報案，有人持刀闖進邱女住處。員警趕抵現場多次敲門都無人回應，正準備與消防人員破門時，廖男自己開門，員警隨即就在套房浴室發現邱女倒臥在血泊中，經過相驗，邱女身中3刀，還被勒脖。

廖男辯稱，沒有預謀殺人，警方在他的包包裡搜到童軍繩，那是他想在女友住家內上吊「死給她看！」爭吵中，不小心刺死女友。但為了希望復合，他不僅辭去在鞋店的工作，想踏入牛郎店感受女友的想法，但女友還是被朋友帶壞「沉迷牛郎店」。

日前開庭，原本曾希望法官判處死刑的廖晏霆，希望法官能處以較輕的傷害致死罪，不過還是會尊重法官的決定，並當場向邱女的父母下跪道歉「我會負責任，希望讓你們走出傷痛。」邱女的父母痛批廖晏霆冷血程度，至今還在狡辯「絕對不原諒，請求法官判他死刑。」

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