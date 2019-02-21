無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

▲桃園市林姓醫師涉嫌加重麻醉劑，迷昏女患者趁機性侵。（圖／翻攝自Google maps）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市中壢區某婦產科診所林姓醫師，去年4月間涉嫌幫年約30歲女病患麻醉手術時，藉故支開當助手的女兒，林加重麻醉劑量3cc，趁患者昏迷後不但舔聞下體還性侵得逞，全部過程被林妻在事發前在病床旁裝的針孔，拍下林的全部獸行，檢方依強制性交罪嫌起訴林。

檢方調查，61歲林姓醫師在中壢區中山路開設婦產科診所，案發當天中午11時許，一名年約30歲婦人到院要做引產手術，林姓醫師趁業務之便施打麻醉藥劑時，將正常10cc麻醉劑量，偷偷多添加3cc，女患者藥效發作後陷入昏迷，林藉故支開在旁擔任助手的女兒，女兒離開病房後，林趁四下無人伸出舌頭偷舔女子下體，後來性慾大發，林直接在病床上性侵女患者得逞。

未料，林姓醫師妻子早察覺先生有不軌意圖，預先在診間病床旁架設針孔攝影機，以調查他有無不軌，林妻事後檢視錄影畫面驚覺林竟然趁機性侵昏迷不醒的女患者等獸行，氣得報警。

檢警偵訊時，林姓醫師坦承趁對方失去意識後性侵，他辯稱，一般引產手術固定麻醉劑量為10cc，但擔心性侵過程會耽誤手術時間，臨時多施打3cc麻醉藥劑。

被害女患者直到被檢方傳喚後才驚覺遭自己曾遭林姓醫師性侵，經林妻側錄畫面，也確認自己就是影片中被害人；林妻指稱，早就懷疑先生有不軌，由於平常行徑詭異，她才會在診間暗中裝攝針孔錄影機，結果真的錄到林性侵女病患畫面。林的女兒也供稱，當天爸爸替女患者做引產手術，對方失去意識後，爸爸找理由支開她；檢警確認林姓醫師犯行，全案依加重強制性交罪嫌起訴。

