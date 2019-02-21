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社會 社會焦點 保障人權

少繫安全帶輪椅婦摔死　廠商「給2000元」家屬氣：還我媽媽！

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▲復康巴士。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲羅姓婦人因未被確實繫上4條安全帶導致車間行進中連續被重摔2次，最後送醫不治身亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹日前發生一名糖尿病長期洗腎且截肢的羅姓婦人，於1月22日搭乘復康巴士到院治療的途中，因巴士黃姓司機少繫2條輪椅固定帶，導致羅婦乘坐的輪椅在車輛行駛的過程中2度傾倒翻覆，羅婦頭部重挫送醫並於20多天後，宣告不治死亡。事後家屬雖對司機提告業務過失致死，但相隔幾日，家屬又上網爆料，痛批相關單位推託、不負責。

死者獨生女王小姐表示，為了讓媽媽走出截肢後身體殘缺的遺憾，因此聽從醫院的專業建議，安排媽媽到日照中心托顧，由醫院全權安排交通接送，卻沒想到竟將媽媽推向死亡之路。她說，事發當天，接到醫院的病危通知，讓身為獨生女的她徹底失控。

王小姐氣憤的說，在媽媽經歷危險期時，台祥租賃小客車的老闆才出現，還說「我認識很多桃園蘆洲區的議員，且我很忙沒時間處理這種事，你們找保險公司處理」，接著就丟了2000元所謂的紅包，之後就不聞不問了，而老闆口中所謂的保險公司，至今也都沒有和她們連絡過。王小姐氣憤的表示，「我們要得不是錢，是我媽媽！」，她無法接受台祥租賃公司的做法，更氣對方用「一條生命只值2000元」就將她們打發。

▲少繫「兩條」輪椅婦重摔2次亡　家屬控院方與廠商踢皮球。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲王小姐說，聽從醫院的專業建議，安排媽媽到日照中心托顧，由醫院全權安排交通接送，卻沒想到竟將媽媽推向死亡之路。

「不甘心媽媽的死就這樣被河蟹掉」王小姐說，台祥租賃小客車商是不合格的復康巴士，但醫院竟然和他簽約合作，讓患者在不知情的情況下將自己暴露在風險之中，且在媽媽發生意外後，院方竟仍持續讓該公司的巴士繼續接送病人，醫院所謂的「懲處」竟是如此，這對於其他乘坐復康巴士的患者來說，簡直是不定時炸彈。

王小姐說，媽媽出意外後尚未死亡前，曾跟不甘心的跟她說，「為什麼是我，怎麼這麼倒楣」，直到媽媽過世後的頭七，她一直擲不到杯，想必也是媽媽覺得非常怨嘆，但她卻只能向媽媽說對不起，沒有保護好她，不過她跟媽媽保證，仍會繼續為她討一個公道，希望這世界上不要再有一個女兒向她一樣，莫名其妙就沒了媽媽。

▲少繫「兩條」輪椅婦重摔2次亡　家屬控院方與廠商踢皮球。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲王小姐不甘心媽媽因意外死亡後，院方與巴士公司的態度，因此將不滿上網po出。

竹東榮民總醫院表示，由於與台祥的契約尚未到期，且台祥過去並未發生過意外，而過去服務期間均得到病人不錯的評價，因此並未停止台祥接送患者。此次不幸發生委外復康巴士在接運途中的交通意外事件，院方當下立即緊急提供最好的協助，羅老婦人不幸死亡，醫院與承商同感遺憾與不捨。2月20日上午院方再次派代表偕同承商負責人，前往靈前上香及關懷探視家屬，並與汽車保險單交與家屬及說明。院方與承包商都會善盡努力，請保險公司給予最大的協助，同時也應家屬要求，於告別式後，儘速會同保險公司實質討論理賠內容。

▲復康巴士。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲出意外的台祥公司目前仍繼續為竹東榮民總醫院接送病人，讓王小姐對院方作法表示不認同。

▲少繫「兩條」輪椅婦重摔2次亡　家屬控院方與廠商踢皮球。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲王小姐原本還在與媽媽計畫下次出遊，沒想到突然之間就天人永隔。

▲少繫「兩條」輪椅婦重摔2次亡　家屬控院方與廠商踢皮球。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲事後羅婦的家屬雖對司機提告業務過失致死，但相隔幾日，又上網爆料，痛批相關單位推託、不負責。

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關鍵字：竹東榮民總醫院,復康巴士,輪椅,安全帶,過失致死

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