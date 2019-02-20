嘉義大學帶學生走出台灣　拓展國際視野

▲▼ 嘉義大學帶學生走出台灣，拓展學生國際視野並與國際接軌。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為拓展學生國際視野，日前由教育行政與政策發展研究所王瑞壎教授帶領民雄校區教育系、教政所、輔諮系、特教系、外語系師生前往嘉大姊妹校泰國農業大學進行雙邊學術研討會及參訪農業大學、國中及國小，更見識泰國特色舞蹈、傳統表演、樂曲及特色小吃接待，讓師生體驗泰國的特色文化，感受到滿滿的溫暖。

研討會期間嘉大師生與該校數位博士生發表多篇與教育政策與實務相關之研究論文，並於發表後提問、討論，進行不同國家目前的教育現況等等學術上的交流。大學生鮮少有出國發表論文機會，參與同學們都相當積極認真並且有勇氣面對泰國的學者、博士生及大學聽眾們，對東南亞國家的教育有了新認識和體會。

教育系大三學生許晏綾表示，在臺灣少有機會講英文，一旦需要開口時便缺乏自信心，透過這次研討會的交流，以及海外見習中遇到外國人時，反而很自然的與他人對話，其實用英文與他人交流，沒那麼可怕。

特教系大四學生高婉容表示，泰國是個具有自己特色文化的國家，許多古蹟也都被保留著，除了特別的文化，當地人真的很熱情也很用心招待訪客，讓我們雖然身在異鄉，卻感受到濃厚的人情味。經過每所學校的介紹及親臨教學現場，嘉大各系所學生皆收穫豐碩，不僅瞭解兩國對教育上之觀點，更體驗到泰國滿滿的人情味。