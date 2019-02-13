嘉大＆馬尼拉簽署合作備忘錄　臺菲學術合作更進步

▲▼ 嘉義大學與馬尼拉經濟文化辦事處駐臺代表班納友簽署合作備忘錄及博碩士班招生協議，為臺菲學術合作推進一大步。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為加強與菲律賓學術交流，13日由嘉大校長艾群與馬尼拉經濟文化辦事處(Manila Economic and Cultural Office, MECO)駐臺代表班納友(Angelito Tan Banayo)簽署合作備忘錄及博碩士班招生協議，為臺菲學術合作推進一大步，為增進雙方資源相互運用以創造更大的效益，將陸續推動人才培育、產學合作及促進就業、實習、進修教育和智庫等合作計畫。

菲律賓駐臺經濟文化辦事處高雄分處賴愛仁處長，為此次合約簽署的見證人，去年12月曾造訪嘉大，並拜會艾群校長及朱紀實副校長，洽談菲律賓學生來臺就學及在臺移工在職訓練專班合作事宜，此次合約簽署更加確立雙方合作意願，也期待後續合作發展。



嘉大艾群校長表示，嘉大在農業領域師資及設備等資源皆十分完備，可以協助菲國培訓農業專業人員及提供技術諮詢，促進臺菲雙方實質關係。馬尼拉經濟文化辦事處駐臺代表班納友亦表示，未來希望能薦送菲國學生到嘉大農業學習、水產養殖及管理等課程，並可邀請嘉大教師到菲國進行學術交流指導。

嘉義大學現正就相對應的需求設計訓練課程及籌備規劃設立專班，擬逐步將合作的構想具體化，與此同時，為減緩少子化帶來的影響，也積極尋求菲方潛在學生至嘉大就讀的媒合管道。此次雙方除了簽署合作備忘錄之外，亦簽署碩博士班招生合作協議，希望透過馬尼拉經濟文化辦事處的資源，推薦或鼓勵菲律賓政府官員或是當地學校教師至嘉大攻讀碩士或博士學位。

嘉大是雲嘉地區最具歷史與規模的綜合大學，無論是師範教育、人文藝術、管理、農、理工、生命科學及獸醫等專業領域皆均衡發展，積極培育優秀人才，並設有4個全英文學程，分別是管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程、師範學院教學專業國際碩士學位學程、農學院農業科技全英碩士學位學程及生命科學全英文碩士學位學程，迄今已培育許多優秀的境外人才回到家鄉擔任教職或投身於產業。