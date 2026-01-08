　
地方 地方焦點

雲林籌5.6億跟進國中小營養午餐免費　張麗善：咬牙不惜「舉債」

記者游瓊華、許力方／雲林報導

雲林縣政府跟進宣布，將自115學年度起，全面推動公立國中小學營養午餐免費政策。縣長張麗善8日強調，在中央不副署、不公布、不執行新版財劃法、剋扣多項補助款等多重財政困境下，縣府仍將咬牙承擔，「為了雲林人的尊嚴」，甚至不排除「舉債」籌措經費，只為照顧雲林囝仔。

▲▼雲林115學年度起國中小營養午餐免費，張麗善：咬牙不惜舉債照顧雲林囝仔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林跟進宣布115學年度起國中小營養午餐免費。（圖／記者游瓊華翻攝）

中央補助受阻　地方財政壓力大增

張麗善指出，營養午餐原應是全國一致的中央政策，但目前中央未副署、未公布、也未執行新版財政收支劃分法，加上多項原由中央補助的經費陸續停止，包括偏鄉學校營養午餐、3章1Q及水電費等，已讓縣府增加逾2億元負擔。近日中央又調高雲林縣財力等級，未來須再多負擔超過15億元配合款，地方財政面臨多重考驗。

▲▼雲林115學年度起國中小營養午餐免費，張麗善：咬牙不惜舉債照顧雲林囝仔。（圖／記者游瓊華翻攝）

為避免城鄉落差　縣府持續加碼教育投資

張麗善表示，社會福利不均恐加劇人口往資源較多縣市流動，擴大城鄉差距，因此縣府近年持續投入教育建設，包括兩年投入近7億元推動「萬寶龍計畫」，並於2024年編列逾2億元，將全縣185所國中小、2100間教室全面汰換為水洗式智慧黑板；2025年再投入2.8億元推動「生生有平板」，深化智慧教育。中央中止「班班喝鮮奶」補助後，縣府也自籌2300多萬元持續辦理。

午餐全面免費　估編5.6億元照顧5萬人

張麗善表示，近日已召集相關單位研商對策，在立委張嘉郡承諾持續監督中央落實新版財劃法下，縣府決定即便財政吃緊，仍從115學年度起推動全縣公立國中小營養午餐免費。教育處說明，政策以每餐50元估算，並納入偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下學校廚工薪資補助，縣府將另行籌編約5億6337萬餘元，照顧全縣約5萬名教職員工生。

▲▼雲林115學年度起國中小營養午餐免費，張麗善：咬牙不惜舉債照顧雲林囝仔。（圖／記者游瓊華翻攝）

