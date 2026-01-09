落實安居緝毒政策　台東警方查緝毒品成果顯著

▲台東警114年查緝數據全面攀升。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為有效遏止毒品危害，維護社會治安與民眾健康，台東縣警察局持續落實「安居緝毒」政策，結合主動查緝、情資分析及科技偵查，全力打擊各類毒品犯罪。統計顯示，114年度整體查緝成果無論在案件數、查獲人數及毒品重量方面，皆較往年大幅成長，展現警方積極掃毒與強化偵查量能的具體成效。

台東縣警察局指出，114年度共查獲毒品案件320件，較113年度208件成長53.8%；查獲犯嫌333人，較113年度208人增加60.1%；查獲毒品總毛重達12,997公克，較113年度2,070公克大幅增加527.9%。整體查緝成果在案件數、人數及重量等面向皆有顯著提升。

進一步分析毒品種類，114年度查獲重量增加最多者為第二級毒品依托咪酯，較113年度增加8,070公克，該類物質常見於電子菸油中，俗稱「喪屍菸彈」；其次為第三級毒品卡西酮，增加2,932公克，常於毒品咖啡包中檢驗出；另大麻查獲重量亦增加1,211公克，顯示新興毒品流通情形持續擴大。

警方指出，依托咪酯、卡西酮類毒品及大麻查獲量大幅上升，反映出毒品施用型態與市場結構的轉變。近期發生多起毒駕肇事案件，也凸顯新興毒品對公共安全所帶來的風險。為有效防制毒駕行為，台東縣警察局已採購多合一毒品唾液快篩試劑，並同步辦理教育訓練，使第一線員警在執勤時能即時辨識並處置疑似毒駕案件。

台東縣警察局強調，未來將持續整合數據分析與情資系統，運用科技偵查手段，精準鎖定毒品犯罪網絡，並同步強化預防宣導與跨單位合作，全面守護社會安全與民眾健康。