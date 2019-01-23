嘉義大學樵夫志工隊環境教育冬令營　東石國小型厝分校開辦

▲▼嘉義大學樵夫志工隊運用自然資源結合營隊設計的遊戲和活動，讓小朋友扎根對環境永續發展的概念 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義大學樵夫志工隊於23至25日，在嘉義縣東石鄉東石國小型厝分校舉辦冬令營。型厝分校鄰近東石漁港，空氣中彌漫著濃濃的大海味，遠離城市的塵囂，讓這裡的孩童有更多接觸大自然的機會。本次活動結合遊戲與資源再利用，讓小朋友運用廢棄光碟，動手製作趣味性高的童玩，且運用自然資源結合營隊設計的遊戲和活動，讓小朋友從生活中時時刻刻懷著感謝的心，扎根下一代對環境永續發展的概念。



總召孫芳誼表示，本次設計的活動，讓小朋友們得知所有物品都是來之不易的，自己動手製作手抄紙，了解到紙張的原料來自於植物的纖維及大片的森林，懷著對自然感恩珍惜的心，從小養成節約紙張使用的習慣。除此之外，在校園裡尋找自己中意的一片葉子，製作專屬於自己的葉脈書籤，以此來認識植物的形態及特徵，開創在平凡中也能使創意湧現的靈感，製作出自己特色的書籤。



指導老師夏滄琪表示，希望透過廢棄物利用發揚對環境的愛，讓小朋友學到更多環保知識。藉由對大自然及校園環境的認識，發現身旁平凡事物中的美，潛移默化中開發及訓練小朋友們的創意。東石國小吳嘉中主任在開幕時提到，要孩子們在課外之餘，能夠學習如何跟別人玩，如何與人相處，遊戲活動中開心、快樂固然重要，但更重要的是能夠在其中學習，學中玩，玩中學，主任相信樵夫們可以帶給小朋友們一個充實的冬令營，並祝福大家活動順利。

樵夫冬令營總共來了37位小朋友，學員黃翊瑄表示，很喜歡跟大家一起跳早操，參加冬令營可以認識很多大哥哥大姊姊們，但是這次的教學活動有一點難度，不過我也成功做出屬於自己的葉脈書籤，真的很神奇了。