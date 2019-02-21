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賓士男唬1塔位賺23萬...阿公買18個還要賣金條　孫子跟蹤找真相

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▲▼靈骨塔詐騙2.0？阿公被詐光老本。（圖／謝志忠服務處提供）

▲靈骨塔詐騙2.0？阿公被詐光老本。（圖／謝志忠服務處提供，下同）

地方中心／台中報導

一名退休的86歲廖姓老師以為買靈骨塔可以投資賺錢，包大紅包給孫子，因此被一對男女業務哄騙，不只花了200萬，買18個塔位，還被對方繼續慫恿，想再花300萬買5台塔位，方便以後更好脫手，但他沒錢，只好帶著一輩子的積蓄，金條、金飾變賣，還到處到銀行借錢，直到行員發現有異，通知家屬，才知道受騙。

台中市議員謝志忠陪同受害者86歲廖姓阿公及家屬召開記者會，指控不肖業者利用靈骨塔投資獲利，該名阿公以每個12萬元購入、相信可以35萬元可賣出，從一開始投資2個、再追加2個及5個，累計成一排9個，此時已花108萬，再來對方還要他追加第二排，累計共投入216萬，之後，竟然還要阿公再投入3排，也就是追加324萬。

▲▼靈骨塔詐騙2.0？阿公被詐光老本。（圖／謝志忠服務處提供）

後來被害人外孫在家中裝了監視器，並多天尾隨阿公，親眼目睹阿公為了要付324萬，跑多處銀行籌款、甚至到銀樓變賣金子。而業務卻是咄咄逼人，連哄帶騙表示保證月底售出，要求阿公付出300多萬元，令家屬憤怒難平。

家屬悲憤表示，阿公擔憂生病久臥在床的阿嬤，即便存款自己度過餘生堪用，但期望靠自己，能讓陪伴一輩子的牽手，有更尊嚴舒適的晚年生活，當時尚不知被騙的阿公，還開心表示過年了，要給孫子們包大紅包，投資一心只為家人，痛斥詐騙集團十分可惡。

謝志忠表示，阿公騎著破舊小五十，四處籌款變賣畢生積蓄，而詐騙集團卻開著賓士，簡直沒有良心，且他們專挑獨居老人，手法日新月異、且熟知人性心理，防不勝防。

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關鍵字：塔位,靈骨塔,金條,詐騙

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