「茶自點」進駐百貨旗艦店開幕　打造桃園最大中式新茶館

▲「茶自點」總經理施冠亨（左四）和出席者合照。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

從一盅熱茶到一桌熱炒，中式新茶館品牌「茶自點」，進駐桃園統領廣場8日舉行旗艦店開幕。「茶自點」總經理施冠亨表示，餐飲美食的回憶，是味蕾與情感交織的深刻印記，即將邁入30年的「茶自點」，長年來，提供美味健康、平價的美食給消費者，連結著人與人的故事，喚起鄉愁、溫暖與幸福感。

施冠亨記得，一名移居國外的顧客，每每回到台灣桃園，一定會到「茶自點」，因為那是她以前高中時，最常來的地方；還曾有一對新人到「茶自點」創始店包場、拍攝婚紗，因為那是他們約會、談戀愛的地方，「茶自點」的美味茶餐點，承載著新人共同的幸福味道。

▲經典餐點「現炒三杯雞」及手作茶飲。（圖／桃園統領提供）

正因為「茶自點」有許許多多美好動人，而且是獨一無二的故事，藉由美食的連結持續發生中，施冠亨期待未來和統領廣場一起合作，推出更多有關於回饋桃園市民的活動。尤其是，進駐桃園統領廣場的「茶自點」，品牌從街邊店型走進百貨商場，重新定位為「百貨裡的城市休息站」，為逛街民眾打造能坐下喝茶、安心用餐、放慢節奏的舒適場域，完成一次空間與定位上的華麗轉身。

▲「茶自點」美食，連結著人與人的故事。（圖／桃園統領提供）

「茶自點」統領旗艦店以「現代東方沙龍風格」打造百坪開闊空間，充滿現代感的裝潢風格，透過層次框景與沉穩色調，營造可久坐、可對話、可停留的沙龍氛圍。全店規劃 130 個沙發座位，大量採用大理石桌面，提供插座與 Wi-Fi，桌距寬鬆，不以翻桌率為導向，重視顧客消費體驗，在百貨商場中形塑少見的長時間停留型餐飲空間。

餐點特色以「手作茶飲」為核心，結合熱炒套餐，呈現兼顧份量與風味的中式新茶館體驗。經典餐點包括採用國產雞腿，每支雞腿以完美九塊分切，超嫩又入味的「現炒三杯雞」，以及以大顆蛤蠣與新鮮蘋果現煮、湯頭清甜的「蘋果蛤蠣雞」。飲品方面，超高人氣又吸睛的「1000cc超大容量珍珠奶茶」最受顧客喜愛。