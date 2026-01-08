營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃表態：台南不能落後、孩子不能被剝奪

▲針對高雄市長陳其邁宣布國中小營養午餐全面免費，立委陳亭妃表示，只要她擔任台南市長，凡是目前台南比不上其他五都、涉及不同族群的社會福利措施，一定會一次補足，讓市民真正「有感」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



針對高雄市長陳其邁宣布國中小營養午餐全面免費，民進黨立法委員、台南市長參選人陳亭妃表示，她提出的「福利六都齊」政策，核心精神只有一個──台南不能落後。她強調，只要她擔任台南市長，凡是目前台南比不上其他五都、涉及不同族群的社會福利措施，一定會一次補足，讓市民真正「有感」。



陳亭妃直言，若未來台南在國中小營養午餐政策上未能同步跟進，她一定會負責補齊、立即跟上，絕不讓台南的孩子在基本照顧上產生被剝奪感。她強調，孩子的成長不該有城鄉差距，更不該因縣市不同而被比較、被忽略。



陳亭妃指出，照顧孩子、支持家庭，是城市最重要、也最值得投資的事情，「福利六都齊」不是競賽口號，而是一個市長該有的基本責任。她說，台南不該永遠被要求體諒財政困難，卻在福利上一再落後，「該給的，就要給；該補的，就要補齊。」



她也強調，「福利六都齊」是她對台南市民最清楚、最負責的承諾，未來市政推動上，將以孩子、家庭與弱勢照顧為優先，讓台南在基本生活照顧上，真正與六都站在同一條起跑線。