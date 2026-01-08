　
地方 地方焦點

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃表態：台南不能落後、孩子不能被剝奪

▲針對高雄市長陳其邁宣布國中小營養午餐全面免費，立委陳亭妃表示，只要她擔任台南市長，凡是目前台南比不上其他五都、涉及不同族群的社會福利措施，一定會一次補足，讓市民真正「有感」。（圖／記者林東良翻攝）

▲針對高雄市長陳其邁宣布國中小營養午餐全面免費，立委陳亭妃表示，只要她擔任台南市長，凡是目前台南比不上其他五都、涉及不同族群的社會福利措施，一定會一次補足，讓市民真正「有感」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


針對高雄市長陳其邁宣布國中小營養午餐全面免費，民進黨立法委員、台南市長參選人陳亭妃表示，她提出的「福利六都齊」政策，核心精神只有一個──台南不能落後。她強調，只要她擔任台南市長，凡是目前台南比不上其他五都、涉及不同族群的社會福利措施，一定會一次補足，讓市民真正「有感」。


陳亭妃直言，若未來台南在國中小營養午餐政策上未能同步跟進，她一定會負責補齊、立即跟上，絕不讓台南的孩子在基本照顧上產生被剝奪感。她強調，孩子的成長不該有城鄉差距，更不該因縣市不同而被比較、被忽略。


陳亭妃指出，照顧孩子、支持家庭，是城市最重要、也最值得投資的事情，「福利六都齊」不是競賽口號，而是一個市長該有的基本責任。她說，台南不該永遠被要求體諒財政困難，卻在福利上一再落後，「該給的，就要給；該補的，就要補齊。」


她也強調，「福利六都齊」是她對台南市民最清楚、最負責的承諾，未來市政推動上，將以孩子、家庭與弱勢照顧為優先，讓台南在基本生活照顧上，真正與六都站在同一條起跑線。

01/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

台中營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

全台各縣市政府陸續宣布國中小營養午餐免費政策，今天台中市長盧秀燕也跟進宣布，自115學年度起，全市公立國中小營養午餐將「全面免費」，預計超過21萬名學生受惠。對此，家長反應卻是兩樣情，有人大讚是德政，終於減輕負擔；但也有家長憂心，直言「食安比免費更重要」，擔心餐點品質會因此下降；還有家長直言預算不夠，「會不會科技執法又變多？」

台南市勞工局1／14辦失業者職訓招標說明會

台南市勞工局1／14辦失業者職訓招標說明會

是否跟進營養午餐免費？　黃偉哲：有壓力

是否跟進營養午餐免費？　黃偉哲：有壓力

台南消防勇奪內政部職安評鑑滿分「特優」

台南消防勇奪內政部職安評鑑滿分「特優」

免費營養午餐上路前溝通　謝國樑廣納家長意見

免費營養午餐上路前溝通　謝國樑廣納家長意見

