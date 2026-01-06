金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

▲蔡姓男子翻越金門大橋護欄畫面。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門大橋今（6）日傍晚傳出民眾落海事件。一名約60歲、設籍嘉義的蔡姓男子，當日下午搭乘計程車行經金門大橋途中，突然下車後跳海失蹤。警方、消防及海巡單位獲報後立即展開聯合搜救，截至晚間仍未尋獲其人。

金城分局說明，蔡姓男子6日上午10時自廈門搭乘船班入境金門，入境後曾在水頭碼頭一帶徘徊。下午4時49分許，蔡男搭乘計程車離開水頭碼頭。據了解，車輛行駛至金門大橋中段時，蔡男突然下車，計程車司機見狀立即靠右停車，並下車邊拉邊扯地勸阻蔡男翻越護欄，不料蔡男仍執意翻越護欄跳海，計程車駕駛也趕快報警。

警方接獲通報後，迅速派遣線上警力趕赴現場協助搜尋，並實施交通管制，維持救援動線順暢，同時通知蔡男家屬說明情況。

海巡署第十二巡防區表示，於6日17時43分接獲金門大橋中段民眾落海通報後，立即指揮岸巡隊機動巡邏組及線上巡防艇前往搜救，並通報消防局協同支援。現場共出動3艘巡防艇、17名人員，在橋下及周邊海域持續搜尋，岸際守望人員同步監控海面狀況。

金馬澎分署提醒，金門沿岸礁石密布、水文條件複雜且潮差大，民眾務必注意安全，避免從事危險行為；若發生海上緊急事故，可撥打海巡服務專線「118」求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995