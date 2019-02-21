　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

21歲正妹醉倒Uber半小時...警忍笑Call「母老虎」　還真的是老媽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼妙齡女酒醉不醒，警方卻通知「母老虎」！（圖／記者洪正達翻攝）

▲妙齡女酒醉不醒，警方卻通知「母老虎」！（圖／記者洪正達翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

一名21歲正妹日前因不勝酒力倒臥在Uber車內，司機持續叫她30分鐘都沒有反應，在求助無門的情況下，只好將她載往左營分局新莊派出所尋求協助。後來警方靈機一動，利用女子的指紋解開手機，最後在通訊錄中找到一名暱稱為「母老虎」之聯絡人，不禁會心一笑，猜想應是母親，果不其然接電話的是她的母親，請家人將她帶回。

警方表示，經了解，她是稍早在鹽埕區知名KTV飲酒後，想搭Uber返回左營區的住家，但女子因不勝酒力倒臥在Uber車內，司機持續叫了半個小時，她都沒有反應，不知如何是好，只好將她載至附近派出所請求協助。

警方發現女子已酩酊大醉倒臥在車內，無論以何種方式呼叫女子，意識無法保持清醒，2位女警於是合力先將女子攙扶至所內休息，靈機一動利用她的指紋解鎖，並查看手機內有無適當聯絡對象，最後在通訊錄中找到一名暱稱為「母老虎」之聯絡人。

當時，員警看了不禁會心一笑，猜想應該是母親，嘗試撥打電話，果不其然接電話的是母親，趕緊告知對方女兒狀況，並請家人前來接送，幸好過了30分鐘後，家人就趕至派出所，離去前還不斷表達謝意，結束一場險被撿屍的虛驚。

【還有其他新聞】

影／台中BMW哥打瞌睡停路中央　一見酒測狂叫「葛葛」下跪求饒

影／板橋「聞鞋怪客」門口爽聞60秒　2.5萬網友傻眼：來聞我爸的XD

▲▼妙齡女酒醉不醒，警方卻通知「母老虎」！（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼妙齡女酒醉不醒，警方卻通知「母老虎」！（圖／記者洪正達翻攝）

ET快訊
3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯一審判刑15年
快訊／同婚草案政院拍板！27條法案完整內容一次看
酷炫講錯話！吳宗憲開罵把他趕出場　網傻眼：真的白目
夫半夜上健身房LINE「哥好愛你」　醫生妻跟蹤抓到小三是男的

關鍵字：Uber,正妹,喝醉,母老虎,撿屍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同居男友幾乎「每天都要愛愛」　她受不了求分居慘遭性侵砸車

快訊／水淹到胸部！3人到大安海水浴場戲水　漲潮受困離岸400公尺

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

「看三小啦」醉男排隊買臭豆腐　少年瞄他一眼挨拳

出差搭便車仍申報交通費　國立二林工商校長涉貪遭聲押

快訊／內湖29歲男「背部、臀部、腹部」遭穿刺　妹妹一旁看見嚇傻

15年老車上國道突起火瞬間燒成廢鐵！　駕駛跳車逃命

快訊／這款義氣！不爽被好友催債殺人　棄屍荒山判刑16年

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

「看三小啦」醉男排隊買臭豆腐　少年瞄他一眼挨拳

出差搭便車仍申報交通費　國立二林工商校長涉貪遭聲押

快訊／內湖29歲男「背部、臀部、腹部」遭穿刺　妹妹一旁看見嚇傻

15年老車上國道突起火瞬間燒成廢鐵！　駕駛跳車逃命

快訊／這款義氣！不爽被好友催債殺人　棄屍荒山判刑16年

快訊／槍殺前立委姪子波及無辜民眾　無期徒刑變判18年

酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

電動自行車馳騁歐美 法人調升巨大目標價至185元

新竹肉粽店結合寶可夢吸客！　「神秘道具」月吸4000客

區別重劃區　千萬元市中心宅更保值

陳文茜忘記帶錢包「霸氣借1萬」逛夜市　笑咪咪拿韓總畫糖：好像和尚

獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

護家盟：同性戀是「性行為偏差！」　發超長新聞稿批同婚專法

李國毅怕鬼演禮儀師心慌慌！　簡嫚書腦補「四角戀」續集

火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

社會熱門新聞

重機騎士摔車　友人幫阻車120..

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回..

夫LINE：哥愛你　小三是男的..

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9..

媽祖面前鬥毆！宮主怒逼「8+9..

穩鵬號3幹部鎖船艙自保　特勤隊..

1漁工持棍相伴！穩鵬3台幹固守..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽..

正妹醉倒Uber　警忍笑Cal..

228就出來亂　退役軍官踹斷和..

父搭機趕見最後一面　謝政鵬：說..

夫外遇！她玩GAME求升等愛上..

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會..

更多熱門

相關新聞

針孔偷拍心上人　60萬和解獲原諒

陳男心儀咖啡店上班林姓正妹，趁到林女租屋處打麻將和上班處借用廁所之際，偷裝針孔偷，偷拍心上人如廁及其他女性的畫面，陳男因此遭檢方依妨害秘密罪起訴。事後，陳男透過地方人士與被多名害女調解，共付約60萬元才獲得和解，4女才撤告，新竹地院日前做出公訴不受理，讓陳男躲過牢獄之災。

正妹發填問卷　竹科男成肥羊

女大生告洋腸撿屍性侵2次　這手勢遭打臉

女大生控洋男撿屍性侵　這手勢被打臉

正妹辭去OL改玩撲克牌　7個月大賺460萬

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面