21歲正妹醉倒Uber半小時...警忍笑Call「母老虎」　還真的是老媽

▲妙齡女酒醉不醒，警方卻通知「母老虎」！（圖／記者洪正達翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

一名21歲正妹日前因不勝酒力倒臥在Uber車內，司機持續叫她30分鐘都沒有反應，在求助無門的情況下，只好將她載往左營分局新莊派出所尋求協助。後來警方靈機一動，利用女子的指紋解開手機，最後在通訊錄中找到一名暱稱為「母老虎」之聯絡人，不禁會心一笑，猜想應是母親，果不其然接電話的是她的母親，請家人將她帶回。

警方表示，經了解，她是稍早在鹽埕區知名KTV飲酒後，想搭Uber返回左營區的住家，但女子因不勝酒力倒臥在Uber車內，司機持續叫了半個小時，她都沒有反應，不知如何是好，只好將她載至附近派出所請求協助。

警方發現女子已酩酊大醉倒臥在車內，無論以何種方式呼叫女子，意識無法保持清醒，2位女警於是合力先將女子攙扶至所內休息，靈機一動利用她的指紋解鎖，並查看手機內有無適當聯絡對象，最後在通訊錄中找到一名暱稱為「母老虎」之聯絡人。

當時，員警看了不禁會心一笑，猜想應該是母親，嘗試撥打電話，果不其然接電話的是母親，趕緊告知對方女兒狀況，並請家人前來接送，幸好過了30分鐘後，家人就趕至派出所，離去前還不斷表達謝意，結束一場險被撿屍的虛驚。

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