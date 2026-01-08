　
地方 地方焦點

119消防節將屆　埔里唯一女性EMT-P街頭分享CPR口訣

▲埔里鎮唯一女性EMT-P宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔里鎮唯一女性EMT-P宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

119消防節將屆，埔里消防分隊日前為配合消防節防火週宣導，由該分隊暨全鎮唯一的女性高級救護技術員（EMT-P）擔任「安全大使」，於公共場所分享「人離火熄，湯不滿」爐火烹煮安全常識，以及「叫、叫、壓、電」簡化版CPR救命術流程，專業且親切地讓民眾記住防火宣導及救命重點。

廖姓消防員3日當天帶著救護訓練專業裝備「半身安妮」，陸續前往埔里鎮立圖書館、埔里鎮綜合球場及慈濟埔里聯絡處，向現場家長和孩童宣導指出，廚房是家中最常發生火警的熱點，民眾最常犯的錯是飯煮到一半，就去接電話或滑手機，導致油鍋起火或乾燒；她除傳授守護廚房的口訣，更強烈建議鎮民換裝具備「溫度感知」與「熄火安全裝置」的聰明爐具，讓煮飯不再心驚膽顫。

▲埔里鎮唯一女性EMT-P宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」。（圖／記者高堂堯翻攝）

另針對近日寒流一波波來襲，擁有EMT-P的廖姓消防員更於宣導現場使用半身安妮，大秀「救命神技」，也指導民眾體驗CPR，包括如何確認患者意識、大聲求救撥打119、AED操作以及精準的胸部按壓位置；民眾輪流擼起袖子參與練習後，都大呼：「廖教官教得超清楚，學會這招真的能保命！」

▲埔里鎮唯一女性EMT-P宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投消防局表示，在此寒冬時節，希望能透過這種深入街頭巷尾的方式，讓「人離火熄湯不滿」與「叫叫壓電」成為每個鎮民琅琅上口的保命口訣，也以多一分預防、多一項技能送給家人最溫暖的保護。

01/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

119消防節將屆　埔里唯一女性EMT-P街頭分享CPR口訣

基隆每小時2.3件救護案件　禮讓救護車就是救命

根據消防署統計年報資料顯示，隨著人口高齡化及民眾救護需求持續增加，基隆市自2022年到2024年三年期間，救護出勤次數平均每年已達2萬58件；換算下來，平均每小時約有2.3件救護案件。消防局指出，在這些案件當中，「急病」平均占比35.6%，「一般外傷」平均占比10%，「車禍」平均占比9.8%，其餘則為其他案件。

即／49歲男加油站洗車突失去心跳　送醫搶命中

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

即／台中1歲5月大男嬰疑嗆奶送醫不治

埔里鎮集2.3萬份連署書強烈反對設置廢棄物掩埋場

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

