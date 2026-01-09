東警交通大執法上路　連3天專案勤務 ...守護用路人安全

▲東警啟動交通大執法專案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為全面提升轄區通行安全，保障縣民與遊客的用路權益，台東警察分局於1月12日至14日規劃執行為期三天的「交通大執法」專案勤務。透過加強交通執法力度，落實交通3E政策中「執法」的核心精神，期望協助民眾建立正確守法觀念，進一步降低交通事故發生率及死傷人數，營造安全順暢的用路環境。

台東警察分局指出，本次專案係依據各轄區交通事故統計分析資料，精準掌握事故熱點路段、易肇事時段及常見肇因，規劃連續三天的密集執法行動，採取定點稽查與機動巡邏並行方式，提高見警率，強化執法嚇阻效果。

執法重點將鎖定酒後駕車、毒品駕駛、超速、未繫安全帶、闖紅燈、路口未禮讓行人、行人違規穿越馬路，以及未依規定讓車等高風險違規行為。警方同時提醒，於交叉路口十公尺內違規停車，或遇閃光紅燈、停車標誌未停車再開，皆屬違規行為，呼籲駕駛人務必遵守相關規定，以確保行車安全與道路順暢。

台東警察分局強調，防制交通事故不僅是取締違規，更重要的是透過精準執法與持續宣導，引導用路人養成守法與防禦駕駛的觀念。未來將持續滾動式檢討交通事故成因，結合交通3E政策中的執法、教育宣導及交通工程改善等多元策略，呼籲所有用路人提高警覺、共同守護道路安全。