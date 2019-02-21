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心絞痛檢查卻正常！她見「鬼娃踩爸胸口」　真相曝光有洋蔥：無緣的弟弟

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娃娃,驚悚,靈異,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女網友分享遇到未出世弟弟的經驗。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一位女網友在PTT表示，爸爸長年心絞痛，但檢查後心臟又沒問題，讓她百思不得其解，卻又沒有方法改善。某日晚上她又聽到爸爸呻吟，走進房間一看才發現有個「年約5歲的男孩」蹲在爸爸胸口；事後和父親聊起，真相才隨之曝光，爸爸的老毛病也奇蹟似地不藥而癒，網友看完也都表示有淡淡的洋蔥味。

一位女網友在PTT「marvel板」上發文表示，自從出社會之後，就比較少回家陪父親，不過幾年前每一次返家，就會發現爸爸好像越來越老，身體也變得很差，她察覺之後，3個月內便火速搬回家照顧爸爸。

請繼續往下閱讀...

女網友表示，「爸爸總是會突如其來的心絞痛，痛到臉色蒼白，冷汗涔涔，每次發作都是10-20分鐘不等。」但是去醫院檢查，醫生都說心臟沒什麼問題，自己跟妹妹只能在老爸發作的時候幫忙拍背跟按摩，等待陣痛過去。

原po表示，某天夜裡自己因為整理資料比較晚睡，凌晨三點多的時候，聽見爸爸房裡傳來「咽咽嗚嗚」的聲音，應該是心絞痛又發作了。原po急忙走到爸爸房間，才發現有一個小朋友蹲在老爸胸口上搖啊搖的，父親則是不斷痛苦呻吟。

原po輕輕對小男孩說「你是誰？這裡不是給你玩的地方。」對方卻絲毫沒聽見，仍繼續踩踏著；重複幾次之後原po火大了，「抱著我要宰了你的氣勢走進去」，大聲斥責小朋友「到底來幹嘛」，但是小男孩的身影卻很模糊，停止搖晃後站了起來，接著便消失了。

小男孩消失後，爸爸的臉便不那麼猙獰，原po幫爸爸擦完汗、準備離開時，發現那位男孩就站在門口盯著他們，「他五官是模糊的，但眼睛卻相當的清晰」，說了一句「為什麼爸爸不要我」之後又消失不見了。

▲▼鬼魂、鬼、幽靈、亡靈、靈異。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲鬼影示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

原po因為這句話好幾天不得安寧，於是找了個機會和爸爸聊聊。她試探性問爸爸「為何只生自己跟妹妹」，接著並將當晚發生的事都告訴對方，爸爸的臉色也越來越凝重，最後才吐出實情。爸爸表示，其實原po和妹妹中間還有一個小孩，但因當初經濟狀況很差，只好忍痛放棄肚裡3個月大的小朋友。面對這個有緣無份的弟弟，原po建議爸爸去超渡嬰靈，讓弟弟早日投胎到好人家；她也透露，之後爸爸的心絞痛就不藥而癒了，3年來都沒再發作。

貼文一出，網友們表示「聽過很多在肚子被拿掉，過幾年還會出現都是小朋友的樣子了」、「那個小朋友可能覺得姐姐好兇XDDD」、「也夢過未出世的弟弟推」、「其實蠻難過的QQ」、「希望弟弟現在已經過得很好了～」。

▼ 原po補充 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 原po補充 。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：靈異,鬼娃,嬰靈,PTT,marvel板

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