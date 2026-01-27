　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2波變天濕涼雨直直來　圖看「一周冷暖震盪」飆回25℃

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲未來一周冷暖震盪，一下溫暖一下濕涼 。（圖／中央氣象署）

 記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，東北季風影響，明天水氣減少，在輻射冷卻作用下局部低溫可能會低於10度，29日（周四）東北季風減弱，但31日（周六）又會有一波變天，北東轉局部短暫雨，之後冷空氣報到又降溫。氣象專家指出，未來一周天氣「冷暖震盪」，接下來2波東北季風一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨。

輻射冷卻發威　清晨局部探10度以下

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報，明天逐漸轉乾，29日東北季風減弱，但輻射冷卻明顯，各地清晨低溫約13到17度，局部低於10度。31日又有一道鋒面通過，東北季風增強，午後明顯有雨，北部、東半部轉局部短暫雨；2月1日（周日）回溫快，北部、宜蘭可到20度，中南部接近25度，入夜明顯降溫，至2月3日（下周二）前中部以北、宜蘭低溫約14到16度，南部約16到18度，這3天高溫中南部高溫20度以上，最熱可到25度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

兩波東北季風接力　一下回暖一下轉涼

氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團分析，未來一周，冷暖震盪。根據最新模式預報顯示，未來5至7天將接連有2波東北季風南下，讓天氣有不小轉折，一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨，冷空氣強度並沒有特別明顯。

目前預報未來幾天的天氣，1/27~1/29（周二~四）第一波東北季風挾冷空氣過境，強度會接近冷氣團等級。由於水氣量不小，北部、宜蘭有感降溫，全面濕涼，背風面的中南部則維持乾涼，且日夜溫差大的型態。

第二波再報到　北部濕涼南部乾爽

1/29~1/31（周四~六）東北風減弱，進入回暖的空檔，各地溫度會明顯回升，但因為風向轉吹偏東風，東半部變成迎風面有短暫雨，西半部則毫不意外一片好天氣。2/1之後第二波東北季風抵達，一樣是接近冷氣團等級的冷空氣，也一樣帶有水氣，目前看，第二波東北季風影響約3、4天，整體呈現北濕涼、南乾爽的型態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2波變天濕涼雨直直來　圖看「一周冷暖震盪」飆回25℃

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實：已向警局報案

尾牙「辦在星期六中午」他喊不合理！　網一看卻心動：我會去

北市動物園1活動「一年免費入園5次」　大票推爆：當過3次媽咪

為什麼年紀越大越難談戀愛？解析大齡單身7大心理障礙

同事雙外遇「還躲公司小房間」　網反應一面倒！他曝插手後果

尾牙頭獎大縮水「只剩下2萬」　她問：還能待嗎？過來人吐實話

武陵櫻花專車2/13啟動　還有5成空位可買

台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲「把惡人繩之以法」

2波變天濕涼雨直直來　圖看「一周冷暖震盪」飆回25℃

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實：已向警局報案

尾牙「辦在星期六中午」他喊不合理！　網一看卻心動：我會去

北市動物園1活動「一年免費入園5次」　大票推爆：當過3次媽咪

為什麼年紀越大越難談戀愛？解析大齡單身7大心理障礙

同事雙外遇「還躲公司小房間」　網反應一面倒！他曝插手後果

尾牙頭獎大縮水「只剩下2萬」　她問：還能待嗎？過來人吐實話

武陵櫻花專車2/13啟動　還有5成空位可買

台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

北市大安區建高匝道口翻車！路人急助脫困　75歲翁骨折送醫

上屆遺憾還烙印在心！台灣隊長陳英惠誓言復仇　要率隊搶世界盃門票

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

相關新聞

北東濕冷到明晨　周四最凍跌破10度

北東濕冷到明晨　周四最凍跌破10度

今天(27日)到明天清晨華南雲系通過，東北季風持續影響，北東濕冷，大台北山區、北海岸有局部較大雨勢，明白天水氣減少，周四清晨在輻射冷卻作用下，局部低溫可能會低於10度。周六再有一波鋒面影響，後續東北季風增強，將再有一波降溫持續至下周二清晨前。

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

2波變天！　冷空氣接力

2波變天！　冷空氣接力

越晚越冷！　剩11℃時間曝

越晚越冷！　剩11℃時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲台灣颱風論壇冷氣團

讀者迴響

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面