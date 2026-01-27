2波變天濕涼雨直直來　圖看「一周冷暖震盪」飆回25℃

▲未來一周冷暖震盪，一下溫暖一下濕涼 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，東北季風影響，明天水氣減少，在輻射冷卻作用下局部低溫可能會低於10度，29日（周四）東北季風減弱，但31日（周六）又會有一波變天，北東轉局部短暫雨，之後冷空氣報到又降溫。氣象專家指出，未來一周天氣「冷暖震盪」，接下來2波東北季風一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨。

輻射冷卻發威 清晨局部探10度以下



氣象署預報，明天逐漸轉乾，29日東北季風減弱，但輻射冷卻明顯，各地清晨低溫約13到17度，局部低於10度。31日又有一道鋒面通過，東北季風增強，午後明顯有雨，北部、東半部轉局部短暫雨；2月1日（周日）回溫快，北部、宜蘭可到20度，中南部接近25度，入夜明顯降溫，至2月3日（下周二）前中部以北、宜蘭低溫約14到16度，南部約16到18度，這3天高溫中南部高溫20度以上，最熱可到25度。

兩波東北季風接力 一下回暖一下轉涼



氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團分析，未來一周，冷暖震盪。根據最新模式預報顯示，未來5至7天將接連有2波東北季風南下，讓天氣有不小轉折，一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨，冷空氣強度並沒有特別明顯。

目前預報未來幾天的天氣，1/27~1/29（周二~四）第一波東北季風挾冷空氣過境，強度會接近冷氣團等級。由於水氣量不小，北部、宜蘭有感降溫，全面濕涼，背風面的中南部則維持乾涼，且日夜溫差大的型態。

第二波再報到 北部濕涼南部乾爽



1/29~1/31（周四~六）東北風減弱，進入回暖的空檔，各地溫度會明顯回升，但因為風向轉吹偏東風，東半部變成迎風面有短暫雨，西半部則毫不意外一片好天氣。2/1之後第二波東北季風抵達，一樣是接近冷氣團等級的冷空氣，也一樣帶有水氣，目前看，第二波東北季風影響約3、4天，整體呈現北濕涼、南乾爽的型態。