20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

記者張君豪、郭玗潔／台北報導

台北捷運將「博愛座」改為「優先席」後仍不時傳出紛爭，昨(27日)又有民眾為了「優先席」爆衝突。一名68歲王姓男子搭捷運時，不滿20歲潘姓男子沒讓出優先席，兩人爆發口角後，王憤而揮拳打了潘的臉部，雙方在永春站下車，經站務人員報案，王坦承動手，潘則表示要提告，警方將兩人帶回派出所做筆錄，依王男涉犯傷害罪送辦。



▲北捷68歲王男因優先席，竟出手打年輕人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，當時王男在捷運後山埤站上車，雖然有其他乘客願意讓座，但王男不滿潘男坐在優先席上，卻沒有主動將位子讓給他，上前指責潘男，雙方爆發口角衝突後，王男出手攻擊潘男的右下巴及右手手腕，後續兩人皆在永春站下站，由站務人員協助報案。警方獲報到場時，雙方依舊對峙，王男氣憤未消，在潘男對警方解釋狀況時，在旁大吼「台灣人教育失敗」、「閉嘴」，最後王因動手傷人，被依涉犯傷害罪送辦。

▼王男到派出所做筆錄。（圖／記者張君豪翻攝）

有路過網友拍下影片發上網，表示「都有這能力站著吵架還吵什麼優先席呢」，底下網友紛紛議論「那時候人在旁邊，明明旁邊有人讓座了，還得理不饒人，老人家還直接先動手」、「但是正常來說是沒有義務一定要讓，但我還是會讓啦」、「因為沒有讓優先席就大鬧到警察來就過頭了。況且該位長者最後是有坐到位置的，就結果來講他的需求是有滿足的，在這樣的情況下還大鬧月台的話，真的沒有必要」。