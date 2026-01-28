頂大替代役遭4車輾斃改列重大刑案！生前詭異噤聲...3大疑點待查

記者陳以昇／新北報導

新北市台64線快速道路25日凌晨，25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，因與司機發生爭執，遭「丟包」下車，隨即慘遭4輛車連續輾過，頭顱破裂、全身骨折當場身亡。司機供稱溫男要求下車，但死者生前卻詭異噤聲；行車錄下2次關門聲，證實司機曾下車查看，是否有強行拉死者下車？以及無明顯醉態，為何下車就躺臥道路等三大疑點。檢警昨（27日）解剖遺體後，全案由交通意外改列為「重大刑案」深入偵辦。

▼監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，溫男25日凌晨2時07分從北市文山區搭乘46歲林男駕駛的多元計程車。行車記錄器顯示，從上車到案發的12分鐘內，溫男全程「詭異噤聲」，未發一語。凌晨2時14分，車內傳出多次「叩、叩、叩」疑似踢撞椅背與車門的聲響，林姓司機隨即告誡：「先生請不要踢我椅背跟車門」、「你可以躺下，但不要踹」。然而響聲未止，司機林男疑似情緒失控，怒罵髒話後喝令：「你給我下車！」隨後將溫男丟包在台64線高架橋上。

溫男下車後，凌晨2時19分遭第1輛車輾過，隨後在2分鐘內接連被3輛車輾壓，導致全身骨折、爆頭慘死。警方昨天已尋獲一名事發前1分鐘經過事故現場的大型重機騎士，但騎士表示因車速及視野問題，不確定溫男當時是站或是躺臥在內側車道。

▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警追查發現，林姓司機的說法卻有諸多疑點。他供稱是溫男要求下車，但行車紀錄器中僅有林男單方面喝斥與怒罵，未見溫男回應。而記錄器錄到2次關門聲，證實林男曾下車查看，雖然時間短促，但家屬強烈質疑是否可能遭司機強行拖下車？林男駛離後約1分鐘才報警稱有人「躺在車道上」，但溫男上車前並無明顯醉態，為何下車後會立刻躺臥快速道路，極其詭異。

為了還原真相，檢警昨日會同法醫完成解剖，採集血液檢體化驗是否有藥物或酒精反應，報告預計2個月後出爐。此外，林姓司機的車內行車紀錄器已送交「數位鑑識」。昨天板殯解剖時，溫男家屬相擁痛哭，場面令人鼻酸。目前林男雖已5萬元交保，但案件已由交通意外改列為「重大刑案」，若調查結果涉及遺棄致死或強暴脅迫，將依法從嚴追究。

▼溫男遺體在板橋殯儀館進行解剖，家屬相擁哭泣 。（圖／記者陳以昇翻攝）