一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」秒燦笑　大票人認證：超療癒

記者周亭瑋／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）漲勢勢如破竹，今（28）日開盤後迅速衝破1800元大關，開盤不到20分鐘便觸及1805元歷史天價，市值同步攀升至46.8兆元新高；不僅如此，它更成為不少人的「心靈雞湯」。作家黃大米就笑說，每當遇到困境、感到心煩時，只要打開股票APP看一眼獲利，就能立刻掃除陰霾。

股票APP成心靈良藥 靠「兩檔股」微笑抗困境

作家黃大米27日發文坦言，最近生活常碰到困境與煩心事，而她消除煩惱、破除業障的方法非常單純，「就是打開我的股票APP，看看台積電跟0050幫我賺了多少錢，我就會露出微笑了。」

她表示，這招就是她維持好心情的簡單祕訣，更幽默直呼「阿彌陀佛。」

▲台積電。（圖／路透）

資產增長消百病！ 大票人認同：最好的療癒

該篇貼文隨即掀起熱烈回響，不少股民對於「資產增長消百病」深有同感，「一天需要打開好幾次」、「最好的療癒效果」、「哈哈對小資定期定額來說真的是小確幸」、「我也是～看看0050跟台積電心情會好一點」、「我也是，過了個快樂的上午」、「最純粹的快樂」、「只要有賺錢心就定了下來」、「1支股救了一輩子」、「我也是鬱悶時，打開集保看看市值，就稍微滿足了」、「原來我們是一樣的，這時心就不自覺的笑了」。

權值股帶頭衝 市值46.8兆再寫里程碑

台積電近日表現強勁，28日以1790元開出後股價一路攀升，不僅順利站穩1800元大關，更一度來到1805元，上漲達25元。隨著股價不斷刷新紀錄，台積電不僅成為台股撐盤重心，其驚人的成長力道也讓長期持有的股民領略到，在景氣波動中，穩健的標的確實能成為投資人最有力的心理支柱。

