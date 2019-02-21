金錢＝一種心意！曝男友「為她月花10K」秒引戰　網罵爆：妳只值這樣啦

▲原PO說，朋友月花25K在女友身上，最後還是分手。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多女生都希望被男友呵護、疼愛，但到底怎麼樣才能算及格呢？一名女網友好奇發文問「男友一個月花在自己身上多少呢？」認為金錢或許不能量化感情，但總是一種心意，所以她蠻在意這個數字。她也透露，會想問這個問題，是因為「我最近有朋友一個月花在女友身上兩萬五被甩掉，所以開始思考這件事情」。

這位女網友在PTT的WomenTalk板上表示，說她男友一個月大概花一萬塊在她身上，用途是買禮物、請吃飯之類的，「不知道這樣算多還是算少，或許金錢不能量化感情，但總是一種心意，所以我還蠻在意這個數字的」。最後她也好奇問網友「男友一個月花在自己身上多少呢？好奇問大家一下」。

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原PO也在留言處表示，她會問這個問題，是因為「我最近有朋友一個月花在女友身上兩萬五被甩掉，所以開始思考這件事情」；至於有人問她「那妳覺得妳男友花一萬在妳身上算多還是算少呢？」原PO則說「我覺得剛好，只是看到有人給女友一個月兩萬五還是有點羨慕」。

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▲原PO說，男友月花10K在她身上。（示意圖／記者周宸亘攝）

沒想到原PO在留言處的回答馬上引戰，「那妳一個月花在男友身上多少」、「我們都很節省，像你們破萬，要等天塌下來」、「這篇給人一種花錢在女友身上是應該的事……只是男女朋友而已耶！而且你有花錢在男友身上嗎」、「一萬開始羨慕兩萬五，兩萬五開始羨慕五萬，乾脆叫妳男友每月定期放一張支票給你好了」、「一分錢一分貨，你男友只覺得你值這樣而已」。

不過也有人認真回答，「一個月大概兩三千而已，外出基本AA，而且我也會不定時送他禮物」、「都是奇檬子的問題而已，妳對男友好，男友有感受愛意，自然願意花」、「沒有一定多少，我要買什麼都老公買的，但他的東西也都我付的，互相疼愛，每次對方說要什麼都會回我送你啊刷我的卡」。

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